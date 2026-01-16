Addio ai meeting VR di Meta Horizon Workrooms

Lanciata nell’agosto 2021 con grandi ambizioni, l’app Meta Horizon Workrooms è giunta al capolinea. Il gruppo di Mark Zuckerberg ha annunciato la chiusura del progetto, confermando che non sarà più disponibile a partire dal 16 febbraio 2026. Tutti i dati associati saranno eliminati. Un’altra testimonianza di come il focus dell’azienda si stia sempre più spostando altrove, sull’intelligenza artificiale.

Meta Horizon Workrooms al capolinea

L’applicazione è stata pensata inizialmente come una piattaforma per i meeting virtuali, basata sull’utilizzo dei visori VR. Un concetto in linea con quello di metaverso, ambito su cui la società ha puntato a tal punto da cambiare il proprio nome (ex Facebook), ma che non ha restituito i risultati sperati. Il round di licenziamenti appena ufficializzato ne è l’ennesima dimostrazione. Ecco quanto si legge sulle pagine del centro assistenza.

Workrooms ha dimostrato come Meta Horizon può contribuire a riunire le persone per lavorare, collaborare e connettersi. Meta Horizon è diventata una piattaforma social che supporta una vasta gamma di app e strumenti per la produttività. Di conseguenza, Meta ha preso la decisione di interrompere Workrooms come app standalone, a partire dal 16 febbraio 2026.

Seguono i consigli di Meta su cosa fare per arrivare pronti all’appuntamento con l’addio a Workrooms, tra un mese esatto.

Sei hai effettuato l’accesso a workrooms.workplace.com , puoi accedere a determinate informazioni (ad esempio: informazioni sul profilo e informazioni relative alla tua stanza) associate al tuo account Workrooms.

, puoi accedere a determinate informazioni (ad esempio: informazioni sul profilo e informazioni relative alla tua stanza) associate al tuo account Workrooms. Sei hai effettuato l’accesso ad accountscenter.meta.com , puoi accedere e scaricare altre informazioni (ad esempio: informazioni sui meeting) associate al tuo account Workrooms.

, puoi accedere e scaricare altre informazioni (ad esempio: informazioni sui meeting) associate al tuo account Workrooms. Se usi un account Meta gestito dalla tua organizzazione per accedere a Workrooms, scopri come scaricare le tue informazioni (a condizione che l’amministratore permetta i download).

A chi cerca un’alternativa per i meeting virtuali sono suggerite altre applicazioni presenti sullo store ufficiale di Horizon come Arthur, Microsoft Teams Immersive e Zoom Workplace.