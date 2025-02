Addio Skype: manca solo l'annuncio ufficiale

La notizia è di quelle destinate a far rumore, manca solo la conferma ufficiale: Microsoft sarebbe pronta ad abbandonare Skype. Il condizionale è d’obbligo in attesa dell’annuncio, che potrebbe arrivare attraverso la comparsa di una notifica nell’app. A sganciare la bomba è stato XDA, fonte solitamente molto attendibile, dopo aver verificato la segnalazione giunta da un lettore.

Skype smetterà di funzionare a maggio?

Nel codice dell’ultima versione di anteprima rilasciata per Windows è nascosto un messaggio che non lascia molto spazio a interpretazioni. Il gruppo di Redmond avrebbe già deciso di spingere gli utenti verso Teams, a partire dal maggio 2025. Lo riportiamo di seguito in forma tradotta.

A partire da maggio, Skype non sarà più disponibile. Continua le tue chiamate e chat in Teams.

L’utilizzo di Skype è ben radicato. Se confermato, si tratterebbe di un addio a 22 anni di distanza dal lancio del 2003.

Ricordiamo che la piattaforma è stata acquisita nel 2011 da Microsoft, a fronte di un investimento economico quantificato in 8,5 miliardi di dollari. Due anni più tardi ha sostituito Windows Live Messenger.

Quale scenario per gli utenti Skype?

A quanto pare, la migrazione verso un’alternativa sarà cosa obbligata. E le tempistiche sono piuttosto strette, considerando la scadenza fissata per maggio.

La volontà, come già scritto, è quella di spingere tutti verso Teams, contribuendo così a farne crescere il market share. Non è però detto che gli utenti accettino, a disposizione ci sono anche Slack, Discord e Telegram solo per fare qualche esempio. I due servizi di Microsoft coesistono da tempo e in più di un’occasione la software house ha provato a renderli interoperabili, senza però mai mantenere le promesse.

Chi utilizza Skype da tempo sa bene quanto la sua natura sia cambiata nel corso degli anni. Sono ormai lontani i tempi in cui la piattaforma ha conquistato molti grazie al suo approccio minimalista, votato alla semplicità. La recente inclusione dei canali e dell’ormai onnipresente intelligenza artificiale hanno fatto storcere il naso a un gran numero di fedeli. A quanto pare, farà la stessa fine di ICQ.