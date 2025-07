Adobe Premiere Pro e After Effects per Windows ARM

Dopo Photoshop, Illustrator e Lightroom è arrivato il turno di altri quattro popolari software di Adobe. L’azienda californiana ha annunciato le versioni beta di Premiere Pro, After Effects, Audition e Media Encoder compatibili con Windows su dispositivi ARM. Ci sono però alcune limitazioni.

Quattro software per notebook con chip Snapdragon X

Windows 11 supporta l’architettura ARM64 fin dall’inizio (si può scaricare anche l’immagine ISO). Sul mercato non ci sono però molti dispositivi con processori ARM. In pratica è possibile acquistare solo i notebook con chip di Qualcomm (Copilot+ PC). Adobe scrive infatti che le versioni beta di Premiere Pro, After Effects, Audition e Media Econder possono essere installate sui computer Windows con processori Snapdragon X.

Gli utenti potevano finora utilizzare le versioni x64 dei software, sfruttando l’emulazione tramite Prism. Grazie al supporto nativo si ottengono ora prestazioni migliori. Tuttavia ci sono alcune limitazioni rispetto alle versioni per processori Intel e AMD.

L’azienda californiana ha elencato le funzionalità che non ci saranno nemmeno nella versione finale dei software. Nel caso di Premiere Pro e Media Encoder sono: effetto Loudness Radar, esportazione a Wraptor DCP, importazione/esportazione di codec GoPro CineForm, esportazione al formato P2 Movie.

In Audition mancheranno invece effetto Loudness Radar e importazione/esportazione di codec GoPro CineForm. Le funzionalità mancanti in After Effects sono di più, ma verranno aggiunte in seguito.

Tra le funzionalità di Premiere Pro e Media Encoder che arriveranno con la versione finale ci sono: supporto per estensioni di terze parti, ProRes e file video RAW, importazione di JPEG2000 in MXF, MotionJPEG e MKV, esportazione e accelerazione hardware in riproduzione di H.264 e HEVC in MP4.