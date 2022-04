Adozione blockchain: lo Stato di Washington dice di sì

Fari puntati sulla blockchain che, per molti Paesi, sta diventando uno strumento utile a migliorare la vita. La conferma di ciò arriva dallo Stato di Washington dove il Governatore Jay Inslee ha firmato un disegno di legge che promuove l’adozione di questa tecnologia.

Questa legge ha permesso di fondare il Washington Blockchain Work Group. Si tratta di un pool di esperti che esaminerà il percorso volto a portare lo Stato di Washington verso questo potenziale. L’obiettivo, stando a quanto dichiarato dalla Senatrice Sharon Brown, promotrice e redattrice del disegno di legge, dovrà essere il benessere della popolazione.

Attualmente, Washington è l’ultimo Stato, negli Stati Uniti d’America, ad accogliere la tecnologia blockchain e ad accettare le criptovalute. Segno, questo, che l’adozione del mercato crittografico è in forte crescita e continua anche con una certa costanza. Ciò rivela la continuità e il successo che questo sistema conferisce a chi lo utilizza nei suoi strumenti quotidiani.

Lo Stato di Washington vuole realizzare un ecosistema blockchain

Seguendo le affermazioni della Senatrice Brown, grazie a questo disegno di legge e alla formazione del pool di esperti, lo Stato di Washington dovrà essere in grado di realizzare un ecosistema che sfrutta la tecnologia blockchain. Inoltre, ha spiegato che ogni giorno diverse aziende acquisiscono questa tecnologia per migliorare i servizi oltre al business.

Ciò che verrà esaminato, perché possa in futuro essere migliorato dalla tecnologia blockchain, saranno diversi settori. Si parte dall’assistenza sanitaria, passando per le banche e i servizi finanziari, fino ad arrivare all’istruzione. Insomma, l’idea è quella di abbracciare tutto ciò che è fruibile dai cittadini a 360 gradi, affinché possa essere di loro beneficio.

L’adozione di Bitcoin è in forte aumento, anche da parte delle grandi istituzioni. Nondimeno, anche la tecnologia blockchain è molto apprezzata e permette a chi l’ha già adottata di migliorare le sue funzioni. Ecco perché anche lo Stato di Washington si è accodato a questa lunga carovana.

