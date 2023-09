Advanzia, addio a spese inutili con carta YOU

Con Carta YOU puoi eliminare per sempre commissioni annuali, eliminare commissioni per prelievi di denaro e acquisti all’estero, rimanere nella tua banca: Advanzia non chiede che venga cambiata la banca di appartenenza e, infine, avere a disposizione un’applicazione mobile multi-funzione. Non a caso, dunque, l’utilizzo della carta YOU, rispetto a tante altre carte oggi disponibili, porta con sé diversi vantaggi.

Quante carte di pagamento hai utilizzato finora? Sicuramente se stai leggendo questo articolo è perchè non sei soddisfatto e vuoi affidarti ad un servizio completo ed efficiente. Carta YOU si mostra come una valida scelta per gestire al meglio le tue finanze, risparmiando anche sui costi che l’apertura di un conto richiede nel tempo.

Vuoi provare i vantaggi della carta YOU? Effettuando l’accesso al sito web Advanzia puoi avere la tua nuova carta in soli 2 minuti: ti basterà inserire alcuni tuoi dati personali ed il gioco è fatto. L’attivazione della carta può essere dunque fatta in totale autonomia e senza procedure complicate.

A rendere la carta YOU del tutto speciale anche il fatto che non paghi nemmeno le commissioni per il prelievo di denaro in contanti e sarai dunque libero di prelevare presso tantissimi sportelli automatici. E se effetti acquisti all’estero perchè anche in questo caso non è previsto il pagamento di commissioni!

Dunque, se decidi di affidarti a carta YOU non solo non pagherai commissioni annuali e commissioni per prelevare il tuo denaro, ma i pagamenti che dovrai sostenere potranno essere effettuati tramite pagamento contactless.

Che aspetti? Procedi con l’acquisto, per te anche il servizio clienti attivo 24 ore su 24 senza alcun costo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.