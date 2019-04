Alexa, non solo Echo: tutte le offerte

Alexa è spesso sinonimo di Amazon Echo: succede giocoforza nella mente di molti utenti, poiché si tratta di una correlazione naturale tra due progetti profondamente integrati e marchiati con il medesimo brand. La differenza è però sostanziale: Alexa è un assistente intelligente, una serie di informazioni e algoritmi che risiedono sui server Amazon e che rispondono via cloud all’utente che interroga il sistema; i dispositivi Echo, invece, sono una serie di prodotti hardware che in varia modalità consentono ascolto e interazione con l’assistente Alexa. Alexa non è però accessibile soltanto tramite Echo: molti altri device possono essere interrogati con una interazione vocale ed Amazon propone alcuni di essi a prezzo scontato.

Alexa, non solo Echo

Per poter interagire con Alexa, un device deve poter “ascoltare” e deve poter far fuoriuscire un suono: speaker e soundbar sono pertanto i dispositivi che più naturalmente possono sposare una interazione con Alexa, restituendo tanto semplici risposte vocali, quanto ore di intrattenimento musicale ad alta qualità. Giocoforza è infatti la musica uno degli utilizzi più importanti degli speaker che interagiscono con Alexa: che si scelga Spotify, Amazon Music o TIM Music, parlare con lo speaker per ottenere i propri brani preferiti è una modalità di ascolto estremamente gradevole.

Tra i dispositivi che Amazon mette a disposizione in offerta speciale figurano:

Speaker

Soundbar

Occorre ricordare che il mondo Alexa è in rapido ampliamento, abbracciando tanto la videosorveglianza quanto l’illuminazione, passando per prese intelligenti e altri accessori. In questo quadro l’offerta Amazon Echo rimane tra le più apprezzate, ma la quantità ed il prestigio degli altri brand in collaborazione non fanno che impreziosire la pletora di soluzioni a disposizione delle interazioni e degli ascolti musicali dell’utenza.