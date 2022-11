Allarme Android: una falsa VPN diffonde lo spyware SandStrike

Secondo quanto affermato da alcuni esperti del settore alcuni criminali informatici stanno diffondendo lo spyware SandStrike attraverso una falsa VPN.

L’azione criminosa, perpetrata su dispositivi Android, è stata diffusa diffondendo l’app attraverso canali Telegram e via social network.

Di fatto, una volta installata la finta VPN, questa va ad installare lo spyware che perlustra il telefono della vittima, cercando informazioni sensibili e inviando gli stessi al server in mano agli hacker.

Informazioni come registri delle chiamate, elenchi di contatti e altre azioni effettuate tramite lo smartphone dunque, risultano l’ambito “bottino" di questi criminali.

Anche se al momento l’azione si è concentrata nel Medio Oriente, non è detto che il modus operandi possa essere replicato con efficacia anche altrove. Sotto questo punto di vista dunque, è bene affidarsi a VPN sicure e non optare per provider poco conosciuti.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

La falsa VPN è il canale ideale degli hacker per diffondere malware: scegli un servizio affidabile

Scegliere delle VPN gratuite o di provenienza non meglio definita può essere molto pericoloso. In tal senso infatti, il caso che riguarda SandStrike non è il primo e, con tutta probabilità, non sarà neanche l’unico.

Optare per una piattaforma che garantisce standard di sicurezza elevati e prestazioni degne di tale nome, come AtlasVPN, risulta dunque pressoché imprescindibile per proteggere i propri dispositivi elettronici.

AtlasVPN è uno dei migliori provider attualmente disponibile in rapporto al suo prezzo e alla qualità del servizio proposto. Parliamo di server ottimizzato per riprodurre streaming in 4K e dell’utilizzo del protocollo WireGuard, ideale per bilanciare performance e sicurezza durante la navigazione.

Il tutto supportato da un’infrastruttura di alto livello, con più di 750 server sparsi in tutto il mondo. La possibilità di poter utilizzare un singolo account su un numero illimitato di dispositivi è un altro vantaggio da non sottovalutare.

Quanto costa AtlasVPN? Grazie all’offerta del Black Friday questo servizio è disponibile con l’85% di sconto sul piano biennale. Ciò significa che è possibile ottenere tutta la sua protezione spendendo solamente 1,64 dollari al mese.

Il tutto senza contare i 6 mesi GRATIS proposti dal provider per chiunque sottoscriva un abbonamento biennale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.