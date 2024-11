Allarme malware Winos4.0 per i giocatori Windows

Un nuovo pericolo è in agguato sul web e prende di mira in particolare i giocatori di Windows. A lanciare l’allarme sono stati gli esperti di cybersicurezza di FortiGuard Labs : il malware Winos4.0 si sta infiltrando massicciamente nei PC attraverso applicazioni legate al gioco. Questa minaccia non solo ruba i dati degli utenti, ma può letteralmente prendere possesso della propria macchina.

Attenzione a Winos4.0, il malware prende di mira i giocatori di Windows 11

Winos4.0 non è del tutto nuovo nel panorama delle minacce informatiche. Questo malware è infatti un’evoluzione di GhostRat, un framework maligno già noto agli specialisti. Gli hacker hanno perfezionato il loro strumento per renderlo ancora più pericoloso ed efficace, con capacità di controllo remoto particolarmente avanzate.

I criminali informatici hanno sviluppato un metodo d’infezione particolarmente crudele. Tutto inizia con il download di un’applicazione apparentemente innocua, come uno strumento di ottimizzazione. Una volta installata, l’applicazione scarica una falsa immagine raster che nasconde una libreria di link dinamici. Questa si infiltra quindi in profondità nel sistema operativo.

Una volta installato, Winos4.0 diventa l’incubo di ogni utente. Le capacità di questo malware sono particolarmente piuttosto preoccupanti. Gli hacker ottengono l’accesso completo al sistema, consentendo loro di rilevare i portafogli di criptovalute e la protezione antivirus.

Possono anche catturare lo schermo del PC in tempo reale, per accedere ai documenti sensibili e raccogliere tutte le informazioni personali per trasmetterle ai loro server. Questa minaccia è molto più grave del tradizionale malware bancario. Non si tratta semplicemente di rubare denaro, ma di prendere il controllo completo del computer.

La prevenzione è sempre l’arma migliore

Di fronte a questa minaccia, non abbassare la guardia è essenziale. Gli esperti raccomandano la massima cautela nel download di applicazioni di gioco. La cosa migliore è scegliere sempre fonti ufficiali come Steam o Epic Games Store. Bisogna diffidare invece degli strumenti di ottimizzazione che promettono miracolosi aumenti delle prestazioni. Anche in questo caso, alcuni marchi affidabili offrono questo tipo di software privo di malware, come Razer Cortex.