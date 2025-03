Allarme Truffa da AGCOM: attenzione ai falsi operatori Amazon

AGCOM ha lanciato un allarme recentemente per avvisare gli utenti circa una nuova truffa realizzata da falsi operatori che si spacciano dipendenti di Amazon. La scelta del marchio non è fatta a caso. Sfruttando la diffusione di questa azienda, legata alla piattaforma di shopping online più diffusa e usata al mondo, propongono formule di investimento sospette promettendo guadagni facili ed elevati.

Ad aver denunciato questa pratica, rivelando anche il contenuto della telefonata e quindi anche la strategia truffaldina, è Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM. “Ho voluto rispondere a una delle chiamate truffa per raccontare nei dettagli cosa succede”, ha spiegato.

Iniziando il racconto, Capitanio dice: “Nella mattina del 5 marzo ho ricevuto una chiamata da un sospetto spam. Rispondo e una voce registrata mi comunica la possibilità di investire i miei soldi con Amazon. 35 minuti di telefonata con cui Vivienne da Amazon, così si presenta, mi offre la possibilità di investire 249 euro e di guadagnarne circa 40-90 già nel primo mese. E così per tutti i mesi seguenti”.

Tutto perfetto, come da copione. Diverso tempo fa già Amazon aveva messo in guardia rispetto a questa truffa con falsi operatori. Ma cosa è successo quando Capitanio ha acconsentito di ricevere le istruzioni per questo investimento “miracoloso”?

Cosa succede se ti fidi della truffa con i falsi operatori Amazon

Capitano ha accettato e così la truffa dei falsi operatori Amazon è andata avanti. “Mi chiede la mail così da potermi inviare un link per eseguire la transazione. Devo prima pagare inserendo i dati della mia carta di credito e solo dopo mi darà il link a questa esclusiva piattaforma (ancora senza nome) da cui potrò gestire i miei nuovissimi investimenti”.

Il Commissario Capitanio, continuando il racconto, spiega: “Non si capisce bene cosa stia acquistando. Navigo l’homepage: per 249 euro l’unica cosa che mi offrono è un corso ‘Beginner’ di trading online. Ebook e 47 lezioni inclusi nel pacchetto. Comunico a Vivienne che di Amazon non c’è traccia. Che non so quale sia il nome della piattaforma. Che non ho capito cosa io stia comprando”.

Alla richiesta se si trattasse di Amazon, l’operatrice confermava, cercando di tranquillizzare Capitano sulla faccenda. Peccato però che, come dichiarato dal Commissario, il numero con il quale è stato contattato “non è un numero messo a disposizione dei call center legali“.