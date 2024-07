Amazon mette in guardia da pericolose truffe online

Se sei un cliente Prime devi prestare molta attenzione! Infatti, Amazon sta mettendo in guardia tutti i suoi abbonati al servizio da pericolose truffe online proprio in merito alla loro iscrizione. Cybercriminali stanno diffondendo pericolosi raggiri in grado di mettere a tappeto anche i più esperti grazie a tecniche avanzate come lo spoofing telefonico, email di phishing e messaggi inaspettati. Ecco l’allert che sta arrivando a tutti i clienti Prime:

Proteggiti dalle truffe sull’iscrizione a Prime. Si tratta di e-mail, telefonate e messaggi inaspettati da parte di persone che si fingono Amazon e fanno spesso riferimento a un addebito non autorizzato per il pagamento dell’iscrizione o a un avviso di scadenza dell’iscrizione. Chiedono di verificare l’account fornendo informazioni personali e di pagamento.

A cosa devi fare attenzione? I truffatori potrebbero inviare falsi allegati e-mail o dire che ti è stata addebitata una tariffa elevata.

Proprio qualche settimana fa vi avevamo messi in guardia dalle truffe online a tema Prime Day di Amazon. Il colosso dell’eCommerce sta avvertendo tutti i clienti di pericolosi raggiri che sfruttano logo e brand per rubare dati personali, dettagli di pagamento e altre informazioni preziose per realizzare altri raggiri specifici.

Amazon consiglia come evitare le truffe online

Nella stessa email, Amazon sta anche spiegando come evitare di cadere nella trappola di queste truffe online. Ecco cosa ha scritto l’azienda:

Visita il Centro Comunicazioni su Amazon.it o sulla nostra app per visualizzare le e-mail autentiche di Amazon. Per verificare lo stato di iscrizione a Prime, autorizzare i pagamenti o apportare modifiche ai dati di fatturazione e all’account, accedi al tuo account Amazon e vai su Il mio account. Il Servizio Clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutarti con qualsiasi domanda tu possa avere.

Mantieni gli altri al sicuro. Se ricevi comunicazioni (chiamate, messaggi o e-mail) che pensi non provengano da Amazon, Segnala qualcosa di sospetto.

Amazon continua a proteggere i propri clienti dalle truffe online investendo tempo e risorse per garantire il massimo della sicurezza e per sensibilizzare su cybersicurezza e criminalità informatica. Il nostro consiglio è quello di prestare sempre molta attenzione alle email verificando l’indirizzo completo per riconoscere raggiri pericolosi. Inoltre, è sempre bene diffidare da chiamate che nominano Amazon per investimenti e trading. Nel dubbio contatta l’assistenza tramite i canali ufficiali messi a disposizione da Amazon.