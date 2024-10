Allarme Voice Cloning: cos'è e come difendersi da questa truffa

Stiamo già arrivando al giro di boa con l’Intelligenza Artificiale? Ce lo stiamo chiedendo perché in questi giorni un nuovo allarme è stato lanciato dai maggiori esperti di cybersicurezza. Infatti, si sta parlando sempre di più della pratica del Voice Cloning, utilizzata per realizzare truffe online molto pericolose e insidiose. Di cosa si tratta?

Grazie all’Intelligenza Artificiale è possibile replicare una voce umana in modo incredibilmente realistico. Proprio come sta succedendo per ChatGPT che ora integra una modalità vocale avanzata in 50 lingue. Purtroppo però, come ben si sa, queste tecnologie non vengono solo sfruttate per migliorare la nostra vita e la nostra interazione con i dispositivi.

Il Voice Cloning viene utilizzato per clonare voci umane, anche la tua, e sfruttarle nella realizzazione di pericolose truffe online. Basti pensare come, con estrema facilità, programmi televisivi di satira famosi, riescano a clonare voci di personaggi famosi facendogli dire quello che vogliono. Ad esempio, per citarne uno, Striscia la Notizia e il deepfake del direttore del TG LA7 Enrico Mentana.

Voice Cloning: tutt’altro che risate

Tutt’altro che divertente è l’utilizzo che i cybercriminali fanno del Voice Cloning. Com’è facile intuire, questi sono in grado di recuperare brevi campioni vocali da qualsiasi social network per poi realizzare vere e proprie truffe clonando la voce di chiunque. Quello che spaventa è che tramite questa tecnologia sono in grado di riprodurre anche cadenze dialettali, toni, pronunce errate e molto altro.

In pratica, è possibile realizzare una voce personale in tutto e per tutto, senza errori e in modo alquanto realistico. Pensa a come potrebbero clonare la tua voce da un video che hai pubblicato su Instagram, Facebook o TikTok per poi inviare un audio messaggio ai tuoi famigliari inscenando un’emergenza per rubare loro denaro.

Questo che abbiamo appena scritto non è una nostra fantasia. Già in alcuni Paesi sta succedendo tramite messaggi vocali inviati su WhatsApp. Il Voice Cloning è già nelle mani dei truffatori che hanno in loro possesso molti dei nostri numeri di telefono personali. La conferma? Se hai già ricevuto messaggi truffaldini e fraudolenti.