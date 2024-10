Un altro canale passa all'alta definizione sul Digitale Terresstre

Dopo il recente aggiornamento alla lista canali del digitale terrestre, un’altra novità è arrivata sulla piattaforma. Questa volta riguarda la qualità delle immagini in trasmissioni. Infatti, un canale TV, in queste ore, è passato all’alta definizione, abbandonando così la definizione standard. Una buona notizia per tutti coloro che seguono la sua programmazione.

Purtroppo per alcuni, ma per fortuna per altri, questa novità abbraccia solo la parte locale e non nazionale della piattaforma digitale terrestre. Infatti, ci troviamo in Sicilia, proprio nel Mux Locale 5. Il canale TV in questione è Doc TV, sintonizzabile alla posizione 184 della Numerazione LCN Nazionale.

Attualmente Doc TV trasmette tutta la sua programmazione in alta definizione con una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel, in H.264 HD. Si tratta di una grande novità, soprattutto per chi segue regolarmente questo canale. Ora vediamo come puoi aggiornare il tuo televisore o decoder per ricevere anche tu Doc TV in alta definizione.

Digitale Terrestre: come ricevere Doc TV in alta definizione

Se vivi in Sicilia e vuoi anche tu ricevere Doc TV in alta definizione sarà necessario effettuare alcuni passaggi con il tuo televisore o decoder. Prima di tutto, il tuo apparecchio deve essere compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre: il DVB-T2. Altrimenti non ti sarà possibile sintonizzare le novità recenti. Inoltre, devi trovarti in Sicilia per agganciarti al Mux Locale 5.

Appurato questo, è importante anche controllare che nelle impostazioni di televisore e decoder sia attiva la “Risintonizzazione Automatica” dei canali. Grazie a questa modalità sarà il dispositivo ad aggiornarsi in automatico ogni qualvolta avviene una modifica sulla piattaforma DTT. Tuttavia, a volte e per vari motivi questo non succede.

Nondimeno, è possibile aggiornare il proprio apparecchio a tutte le novità del digitale terrestre personalmente. Nel menù delle impostazioni vai alla voce “Ricerca Canali“. Poi seleziona “Ricerca Automatica Canali“. Avvia questa ricerca e lascia che faccia tutto l’apparecchio. Una volta terminata la ricerca otterrai l’elenco dei canali completamente aggiornato, con anche Doc TV in alta definizione.

Se anche con questo metodo non riesci a trovare Doc TV, puoi sempre effettuare una “Ricerca Manuale Canali” inserendo i dati aggiornati degli ultimi Mux Nazionali del digitale terrestre.