Amazon lancerà un browser rivale di Google Chrome?

La posizione di Google nel mercato dei browser è unica e particolarmente dominante sulle altre società che, nonostante la proposta di ottime alternative, non riesce a rubare utenti dalla soluzione della Grande G. Abbiamo visto negli anni Mozilla Firefox perdere popolarità, complice l’avvento di soluzioni intriganti come Opera, Brave Browser, o il più popolare Microsoft Edge in sostituzione di Internet Explorer. Google Chrome, in tutto ciò, ha resistito alla proposta di opzioni differenti affermandosi come il browser numero uno al mondo.

Amazon sembra però intenzionata ad aggiungersi ai rivali di Mountain View, proponendo un browser proprietario potenzialmente ottimizzato per soddisfare le principali necessità dei consumatori.

Arriverà un browser Amazon?

Il Senior Reporter di Consumer Reports, Nicholas De Leon, ha condiviso su Twitter un form condiviso da Amazon USA con i suoi clienti più fedeli, nel quale l’azienda chiede di compilare un sondaggio piuttosto specifico su browser Web.

Lo stesso De Leon ha risposto a tutte le domande proposte, le quali ruotano attorno alle soluzioni preferite dagli internauti all’interno di un potenziale browser. Si parla, ad esempio, dell’importanza del monitoraggio e del blocco degli annunci pubblicitari, o anche della gestione delle password e di funzionalità di sicurezza, comprese le VPN integrate.

L’ultimo quesito è il più significativo ed esplicito: “Immagina di avere a disposizione un nuovo browser desktop/laptop. Quale di queste opzioni ti convincerebbe a scaricarlo e provarlo?”, e le risposte variano dai tempi di caricamento più rapidi per le pagine Web all’implementazione dell’IA per la gestione automatica delle schede, dei segnalibri e del trasferimento dei dati di navigazione tra app mobile e desktop.

Hmm, is Amazon thinking about making a web browser? I'm not sure how else this could be interpreted. @DanaMattioli pic.twitter.com/TNwgIa37qT — Nicholas De Leon (@nicholasadeleon) March 13, 2023

È una mossa sensata?

Considerate le domande estremamente specifiche poste ai consumatori, è abbastanza evidente che Amazon stia valutando con particolare interesse il lancio di un browser proprietario. Sarebbe una mossa sensata? Dal punto di vista aziendale, senza alcun dubbio: in quanto principale servizio e-commerce globale, Amazon potrebbe sfruttare il browser per comprendere al meglio le abitudini dei clienti, offrendo loro al contempo servizi avanzati in ambito marketing, web hosting, cloud e sviluppo.

In breve, un browser firmato Amazon potrebbe includere un pacchetto di funzionalità senza rivali, esclusivo e concepito per una fetta specifica di utenti.