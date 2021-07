Amazon down: il gigante dell'e-commerce è caduto e si è rialzato

In Italia se ne sono accorti in pochi, prima che il paese si risvegliasse dopo i festeggiamenti di ieri per la vittoria di Euro 2020, ma l'e-commerce di Amazon è caduto all'alba. Un down durato un'ora o poco più, stando alle segnalazioni raccolte, che ha fermato lo shopping in tutto il mondo.

L'e-commerce di Amazon è scivolato nella notte

La conferma di quanto accaduto arriva direttamente dalla società di Seattle, con un comunicato che fa riferimento a problemi temporanei, ora del tutto risolti. Riportiamo di seguito in forma tradotta la dichiarazione ufficiale affidata alla redazione di Reuters.

Alcuni utenti potrebbero aver temporaneamente sperimentato problemi durante lo shopping. Li abbiamo risolti e ora tutto funziona come sempre.

Come sempre, il sito Downdetector restituisce una fotografia piuttosto fedele di quanto accaduto: l'infrastruttura cloud su cui poggia lo store online è risultata irraggiungibile dalle 4:30 circa in poi.

Non sono state rese note le ragioni del malfunzionamento. Si tratta del secondo down delle ultime settimane: quello precedente, a fine giugno, ha messo in offside l'assistente virtuale Alexa e il catalogo di contenuti della piattaforma Prime Video.