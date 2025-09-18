Amazon: due modelli di occhiali AR in arrivo

Anche Amazon intende entrare a far parte del segmento degli occhiali per la realtà aumentata, andando a dare filo da torcere a Meta con i suoi Ray-Ban, oltre che a Samsung ed Apple che dovrebbero a loro volta presentare soluzioni di questo tipo nei mesi a venire. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il colosso del commercio elettronico potrebbe lanciare i suoi occhiali AR nel 2026 o nel 2027.

Amazon: due modelli di occhiali AR per fronteggiare Meta, Samsung e Apple

Un recente report del The Information suggerisce infatti che Amazon sta lavorando su due modelli di occhiali AR con display heads-up. Il primo modello era già stato vociferato e secondo quanto riferito è realizzato per i corrieri di Amazon e disporrà di un display monocromatico e un design più ingombrante. Il secondo modello, invece, sarà destinato ai consumatori e potrà contrae su un design elegante e leggero e di un display a colori.

Amazon starebbe pianificando di realizzare 100.000 unità dei suoi occhiali AR per i corrieri e potrebbero essere lanciati a metà del 2026, mentre gli occhiali AR destinati ai consumatori saranno lanciata alla fine del 2026 o all’inizio del 2027.

Da notare che Amazon ha iniziato a abbandonare il suo sistema operativo FireOS per i dispositivi Fire TV e a passare a Vega OS. Per i suoi tablet della serie Kindle, tuttavia, secondo quanto riferito passerà alla versione standard di Android. Per cui al momento non è ancora ben chiaro quale sistema operativo utilizzerà per gli occhiali AR, ma di certo sarà possibile avere maggiori dettagli nei mesi a venire.