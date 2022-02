Amazon Echo Buds da oggi in Italia ed è subito sconto (-33%)

Esordio col botto in Italia degli Amazon Echo Buds, i nuovi auricolari che Amazon getta nella mischia forte delle potenzialità della linea Echo. Inutile a dirsi, si tratta di auricolari in grado di interagire con il mondo Alexa e che si presentano all’utenza italiana con un’offerta di grande impatto.

Inizialmente annunciati nella primavera del 2021, gli Echo Buds non avevano ancora fatto esordio nel nostro Paese. Lo fanno ora, con 10 mesi di ritardo, ma con una scontistica immediatamente di grido.

Echo Buds, eccoli

Il costo, anzitutto, scende immediatamente dai 119,99 euro ufficiali al prezzo d’esordio di 79,99 euro. Ma non solo: compresi nel prezzo ci sono ben 6 mesi di abbonamento gratuito al servizio Amazon Music Unlimited, con 90 milioni di brani in streaming a propria disposizione per tutti i nuovi clienti Amazon Music.

Tra le caratteristiche dei nuovi Echo Buds:

audio dinamico e cancellazione attiva del rumore (ANC) tramite 3 microfoni per auricolare

piccoli e leggeri: solo 5,7 grammi per il singolo auricolare

Bluetooth 5.0 HFP

driver dinamico da 5,7 mm

5 ore di ascolto con una ricarica, 15 ore complessiva con supporto della custodia

15 minuti di ricarica consentono 2 ore ulteriori di autonomia

funzionano, oltre che con Alexa, anche con Siri e Assistente Google

Il profilo è inconfondibile: piccoli e leggeri, sfoggiano il logo Amazon sul profilo esterno esplicando la propria natura in modo diretto e facilmente percepibile. Per tutto il resto ci pensa Alexa, regina dell’assistenza vocale e sovrana del mondo Echo.

Due le versioni disponibili (con consegne a partire dal 24 febbraio):

Per l’acquisto della versione con custodia wireless dotata di base di ricarica, invece, il costo passa a 117,98€ con uno sconto immediato del 25%.