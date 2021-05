Echo Show 5 e Echo Show 8: generazione 2021

Amazon ha improvvisamente annunciato la nuova generazione di Echo Show: Echo Show 5 ed Echo Show 8, i due device con schermo che più hanno contribuito alla crescita del sistema Alexa negli ultimi mesi, fanno dunque un (inatteso?) passo avanti con una spolverata alle specifiche che rinnova la competitività degli Echo nel panorama degli smart speaker per la casa. La nuova generazione conferma il design della versione precedente, ma ne evolve hardware e funzionalità per tenere sempre aggiornata l’efficienza e sempre più raffinato il servizio di assistenza all’utente.

I nuovi Echo Show 8, Echo Show 5

L’esordio è peraltro immediatamente condito da un messaggio di benvenuto: su Amazon i nuovi device sono subito in sconto, con una sforbiciata al prezzo che strizza l’occhio a coloro i quali stavano aspettando il momento giusto per saltare a bordo (i dispositivi ordinati ora saranno in consegna a metà luglio).

Questi i prezzi su Amazon al day one:

Amazon Echo Show 8 a 109,99 euro (-15%)

Il nuovo Echo Show 8 dispone di un brillante schermo HD da 8 pollici con display a colori adattivo, una potente fotocamera da 13 megapixel con otturatore integrato, un nuovo processore octa-core e due altoparlanti stereo per un suono chiaro ed equilibrato. La fotocamera esegue automaticamente la panoramica, lo zoom e le inquadrature digitali durante le videochiamate, in modo che tutti rimangano sempre al centro dell’inquadratura. É possibile effettuare videochiamate di gruppo tramite Alexa, creando un gruppo fino a un massimo di sette persone e dicendo semplicemente “Alexa, chiama il gruppo Famiglia” per partecipare.

Con il suo display compatto da 5,5 pollici e con tre colori tra cui scegliere – Antracite, Bianco Ghiaccio e il nuovo Blu Notte – Echo Show 5 si adatta facilmente a qualsiasi stanza della casa. Grazie ad Alexa, si possono leggere le news della giornata, impostare sveglie e timer, controllare il calendario e ascoltare musica in streaming, semplicemente attraverso la propria voce. Inoltre, Echo Show 5 dispone di una fotocamera HD aggiornata con il doppio dei pixel e otturatore integrato, ideale per videochiamare o per effettuare Drop In e controllare se la cena è pronta: si accede, infatti, in modo sicuro alla fotocamera integrata su Echo Show 5 tramite l’app Alexa per controllare la propria casa da remoto.

Le novità sono relative soprattutto alla fotocamera, potenziata e con raggio di ripresa da 110°. Questa semplice modifica consente un miglior servizio in sede di videochiamata, potendo tenere sempre al centro della scena l’interlocutore grazie alla gestione ottimizzata della ripresa mentre il soggetto si sposta di fronte al display.

Va ricordato come solo da poche settimane sia sul mercato il nuovo Echo Show 10 da 249,99 euro: in questo caso non si è trattato soltanto di evolvere un concept, ma ne è stato modificato alla radice il progetto con uno schermo in grado di ruotare attorno ad un perno centrale e funzionalità tali da modificarne il contesto d’uso rispetto alle versioni con schermo ridotto.

La famiglia Echo è andata così a differenziarsi in modo preciso, creando gli spazi utili ai nuovi Echo Show 5 e 8 per esprimersi al meglio al fianco degli Amazon Echo in versione solo-audio.