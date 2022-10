Amazon Echo Show, piovono widget

Mettiti di fronte al tuo Amazon Echo Show 8, Echo Show 10 o Echo Show 15 e scorri lo schermo da destra verso sinistra. Comparirà una tantum un messaggio di avviso, dopodiché si avranno a disposizione una serie di widget con cui arricchire l’esperienza sul device.

Echo Show, arrivano i widget

La grande novità è infatti l’estensione dei widget dagli Echo 15 al resto della famiglia: non saranno soltanto disponibili sul grande display del maggiore tra gli Echo Show, ma ricadono ora retroattivamente anche ai precedenti device (fatta esclusione per il più piccolo della serie, ossia l’Echo Show 5). Installare i widget è facile, poiché si procede semplicemente per scelta e per “tap” sullo schermo: una volta definiti i widget, si andrà ad animare lo schermo per avere sempre sotto gli occhi le informazioni ed i contenuti desiderati. La novità è valida anche sugli Echo Show più datati e pienamente funzionante addirittura sul primo Echo Show 10 che inaugurò la serie ormai alcuni anni or sono.

Per capire cosa si possa fare sul proprio Echo Show è sufficiente quindi scorrere da destra a sinistra e quindi accedere alla galleria dei widget. Vi si troveranno, ad esempio:

calendari degli appuntamenti

foto preferite da Amazon Photos

ricette

podcast

lista della spesa da scorrere e compilare quotidianamente

lista delle cose da fare

informazioni meteo

note da appuntare sul display

controlli per la casa intelligente

La lista non è ampia (sviluppatori e creatività potrebbero apportare contenuti ulteriori nel tempo), ma ognuno di questi tasselli è un elemento utile per arricchire l’esperienza sugli Echo Show e sfruttarne davvero in pieno le potenzialità del display. La posizione degli Echo al centro dell’ambiente domestico, del resto, rende questi display delle piattaforme ideali per utility e promemoria: i widget consentiranno di sfruttarne al meglio le potenzialità, affiancando ad Alexa un valore ulteriore in sinergia con le interazioni vocali.