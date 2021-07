Amazon Eero 6, così è di nuovo Prime Day

I prezzi del Prime Day son tornati in casa Amazon Eero, la gamma Amazon per il Wifi mesh. Chiunque acquisti uno dei sistemi Eero di nuova generazione, infatti, ha a disposizione sconti dal 30% in su che ripropongono pari pari il prezzo che è stato disponibile soltanto durante la brevissima parentesi del Prime Day.

Eero, metti ormoni nel tuo Wifi

Smartphone, tablet, tv, streaming a profusione, videochiamate, console da gioco: per gestire tutto questo traffico, la tua abitazione ha necessariamente bisogno di una rete mesh che sappia gestire la connettività in ogni ambiente, ogni angolo, ogni zona in cui potrai averne utilità. Una rete mesh, infatti, mette ordine e ormoni al tuo Wifi portandolo in ogni ambiente senza che tu debba configurare router a cascata, extender, cablaggi o quant'altro: si collega all'alimentazione, si accende e poi si fa tutto con una semplice app.

Amazon ripropone così il proprio Prime Day sulla gamma Eero:

Router (fino a 140 m²): 104 euro

Router + 1 extender (fino a 280 m²): 167 euro

Router + 2 extender (fino a 460 m²): 209 euro

Velocità fino a 500Mbps, supporto fino a 75 dispositivi in contemporanea (ideale, quindi, anche per tutto quel che è smart home), connessione semplificata con i dispositivi Alexa.

Se vuoi alzare il livello in termini di copertura e velocità, l'occasione raddoppia: la gamma Eero Pro riflette medesimi sconti ed il bundle da 469 euro crolla a 305 euro: -35% per un'occasione destinata a scadere entro poche ore.

Prezzi stracciati d'improvviso, molto probabilmente di breve durata: oggi è una grande occasione per farsi una rete mesh e versare una secchiata di ormoni sulla propria rete Wifi, i propri streaming e la propria vita online.