Amazon Fresh a Torino: costi, modalità e tempistiche di consegna

Anche Torino abbraccia il servizio Amazon Fresh. Riverniciato a nuovo, ripensato nelle modalità e nel nome, ripresentato a quei clienti di Torino che già avevano apprezzato la possibilità di acquistare da remoto e ricevere a casa in giornata: Amazon Fresh sbarca nella città sabauda secondo le medesime modalità già sfruttate nelle prime città italiane coinvolte (Roma e Milano).

Amazon Fresh offre più di settemila prodotti, scelti da un'ampia selezione di carni tra cui tagli pregiati di Chianina o Black Angus, frutti di mare e pesce fresco tra cui pesce Spada, Salmone, orate e molto altro, snack salutari come frutta secca e biscotti, prodotti biologici come verdure, uova e conserve, pasta, articoli per la casa e altro ancora – tutto quello che serve per fare una spesa completa in modo veloce e senza stress. La selezione comprenderà, nei prossimi giorni, anche l'assortimento de La Centrale del Latte di Torino, come latte, yogurt, burro e tagliarini o cappelletti freschi.

Per l'occasione gli utenti torinesi avranno a disposizione anche un coupon valido con il primo acquisto: basterà inserire il codice “10FRESH” per avere a disposizione 10€ per la propria prima spesa spedita a casa. Il servizio non copre soltanto la città, ma anche parte del circondario spingendosi fino a Venaria, Carmagnola, Chieri e Chivasso.

Come funziona?

I clienti “possono acquistare la spesa settimanale su Amazon Fresh attraverso la shopping app di Amazon o direttamente sul sito www.amazon.it/fresh, trovando prodotti freschi della qualità più pregiata, i loro brand preferiti e tanto altro, con consegna in giornata dalle 8 del mattino a mezzanotte, in finestre di 2 ore, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50€ e ad un costo di 3,49€ per ordini di importo inferiore o in una finestra programmata di un'ora ad un costo di 4,99€ per ordini superiori a 50€ e di 7,99€ per ordini di importo inferiore“.

Un servizio di grande utilità per quanti non possono o non riescono a fare la spesa quotidiana, trovandosi servizi con costi decisamente bassi (anche e soprattutto in virtù dei costi e del tempo necessario per ricerca e parcheggio). Torino non è però l'ultima tappa, anzi: già entro fine anno altre città saranno attivate su medesimo servizio e medesime modalità operative.

Per verificare se la tua zona è coperta, inserisci QUI il tuo CAP.