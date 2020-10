Amazon Kindle non è mai costato così poco

Kindle non è mai costato così poco. Merito del Prime Day, grazie al quale la versione base dell’e-reader Amazon scende da 79,99 a 54,99 euro. Si tratta non soltanto di una grande occasione per portarsi sempre appresso un Kindle per le proprie letture preferite, ma è chiaramente un ottimo suggerimento anche per i prossimi regali di Natale. Due giorni di tempo, dopodiché il prezzo tornerà quello tradizionale: un’occasione da non mancare.

La versione da 54,99 euro è con offerte speciali, formula che consente di tagliare il costo accettando piccoli annunci del tutto discreti sulla schermata di blocco del device. La memoria interna è pari a 4GB, quanto basta per poter contenere migliaia di libri senza alcun problema. Il display ha diagonale da 6 pollici con 16 livelli di grigio e definizione da 167ppi. Il tutto sta in appena 174 grammi di peso, rendendosi estremamente comodo da impugnare per leggere impegnando una sola mano.

Chi vuole fare un passo oltre può approdare invece al Kindle Paperwhite, in offerta ad appena 99,99 euro. La differenza sta tutta nello schermo, con il Paperwhite in grado di vantare qualità migliore (dunque una miglior definizione dei singoli caratteri in lettura) e miglior visibilità sotto la luce diretta del sole.