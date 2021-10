Amazon Music Unlimited: audio spaziale per tutti

Da circa cinque mesi è possibile accedere alle versioni HD e Ultra HD dei brani musicali. Ora Amazon ha annunciato un'altra gradita novità per gli abbonati al servizio Music Unlimited, ovvero l'estensione del supporto per l'audio spaziale ad un numero maggiore di dispositivi. Su Android e iOS sono sufficienti le tradizionali cuffie (o auricolari).

Music Unlimited con audio spaziale

Il supporto per l'audio spaziale (Dolby Atmos e Sony 360 Digital Audio) è stato introdotto nel 2019. Finora l'esperienza multidimensionale era limitata a pochi altoparlanti, come Echo Studio e Sony SRS-RA5000/SRS-RA3000 o sistemi home theater, come Sony HT-A9, HT-A7000 e HT-A5000. Entro fine anno sarà possibile ascoltare i brani musicali in Dolby Atmos tramite le soundbar Sonos Arc e Beam (Gen 2), quando lo streaming di Amazon Music viene avviato dall'app Sonos.

Il supporto per l'audio spaziale sarà disponibile anche su Android e iOS. In questo caso non servirà nessun accessorio speciale, dato che gli utenti potranno utilizzare qualsiasi cuffia (o auricolari). Il numero di brani in Dolby Atmos e Sony 360 Digital Audio è ancora limitato, ma il catalogo è già aumentato di oltre 20 volte rispetto a due anni fa.

Gli abbonati al servizio Music Unlimited possono inoltre accedere ad oltre 75 milioni di brani con qualità HD e oltre 7 milioni di brani con qualità Ultra HD, senza nessun costo aggiuntivo. Il prezzo rimane 9,99 euro/mese (o 7,99 euro/mese per utenti Prime). Attualmente è possibile sfruttare tre mesi gratuiti per ascoltare tutti i brani musicali presenti nel catalogo di Amazon.