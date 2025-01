Amazon Music Unlimited: aumentano i prezzi degli abbonamenti

Amazon ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti di streaming musicale. Un rincaro che segue la scia di Spotify, che a giugno scorso aveva ritoccato al rialzo il suo piano Premium.

Amazon alza i prezzi di Music Unlimited

Amazon ha deciso di ritoccare (verso l’alto, ovviamente) i prezzi di Music Unlimited. I membri Prime dovranno sborsare 10,99 al mese per il piano Individuale anziché 9,99 dollari. Chi non è iscritto a Prime, pagherù 11,99 dollari al mese invece di 10,99 dollari. Ma il vero salasso arriva per le famiglie. Il piano dedicato passa da 16,99 a ben 19,99 dollari al mese. I prezzi di Music Unlimited sicuramente aumenteranno anche in Italia, è solo questione di tempo, quindi… teniamoci pronti.

Amazon si allinea con Spotify, ma l’abbonamento è più caro di YouTube e Apple

Con questi aggiustamenti, il servizio di streaming musicale di Amazon si allinea ai prezzi di Spotify. I piani individuali di Amazon e Spotify ora costano più di quelli di YouTube Music e Apple Music. Tuttavia, Amazon offre ancora uno sconto di un dollaro per i membri Prime.

Amazon Music ha spiegato su una pagina FAQ che l’aumento serve a “portare ancora più contenuti e nuove funzionalità” agli abbonati. Una giustificazione simile a quella fornita nell’agosto 2023, quando i prezzi erano già stati ritoccati verso l’alto.

Quando scatteranno i nuovi prezzi?

I cambiamenti sono entrati in vigore mercoledì per i nuovi clienti che sottoscrivono un piano. I clienti esistenti vedranno i prezzi aggiornati alla prossima data di fatturazione del rinnovo mensile, il 5 marzo 2025 o successivamente.

Non è la prima volta che Amazon ritocca i prezzi di Music Unlimited. L’ultimo aumento risale all’agosto 2023, sempre con la stessa motivazione: offrire più contenuti e funzionalità agli abbonati. Chissà se per gli abbonati sarà un buon motivo per accettare di pagare di più. O se, di fronte all’ennesimo aumento, qualcuno deciderà di cercare alternative meno costose per le proprie orecchie.