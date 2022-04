Amazon Prime Day 2022: appuntamento a luglio

Il nuovo Amazon Prime Day 2022 si terrà nel mese di luglio. Sebbene ad oggi non sia ancora disponibile una data esatta, la conferma del mese interessato è arrivata direttamente dalla comunicazione trimestrale dell’azienda, la quale non solo ha annunciato i dati relativi ai risultati ottenuti ed alle previsioni future, ma ha altresì aggiunto la conferma di questo importante appuntamento di metà anno.

Prime Day 2022

Il Prime Day è l’appuntamento dedicato agli abbonati Amazon Prime (sempre più numerosi in tutto il mondo in virtù dell’alto numero di servizi inclusi nell’abbonamento), offrendo milioni di prodotti in offerta speciale esattamente a metà di quello che è il percorso tra una parentesi natalizia e quella successiva. Per la community che acquista sul marketplace è questo un momento speciale, nel quale affondare le mani nel generoso catalogo di offerte che il gruppo mette a disposizione per alcune ore per creare un vero e proprio evento online di shopping seriale.

Quando sarà il Prime Day 2022? In considerazione delle date scelte negli ultimi anni (dove per rispondere alla pandemia questo appuntamento è stato ripetutamente spostato fin dal 2020), con ogni probabilità saranno scelti i giorni 11-12 luglio o 18-19 luglio. La comunicazione che ufficializzerà l’evento non dovrebbe ormai tardare.

Amazon solida, ma rallenta

Dopo una giornata in crescita in Borsa (+4,65%), nelle contrattazioni after-hour il titolo è caduto del 9% a seguito di previsioni di crescita al di sotto delle aspettative. Sebbene l’ambito cloud cresca (pur al di sotto delle attese) e l’intero corpus delle attività del gruppo si dimostri sano, la sensazione è quella di un ipotetico rallentamento che segue giocoforza le prospettive di un mercato internazionale rallentato dalla guerra e un mercato interno USA minato da un claudicante ottimismo.

Una trimestrale che dimostra attività floride a tutto tondo, insomma, ma che non sa trainare nuovi acquisti in virtù di una congiuntura con troppe incognite e poche certezze. Il CEO Andy Jassy, nel presentare i risultati, ha messo davanti a tutto le discriminanti della pandemia e della guerra indicandole come paletti fondamentali da tenere in considerazione in questo percorso di consolidamento dell’azienda. La risposta a queste sollecitazioni ha reso l’azienda più forte, ma ci sono già nuove sfide da affrontare: l’inflazione crea pressione sui prezzi così come i problemi sulle supply chain potrebbe rallentare il mondo della logistica. Amazon spiega che potrà volerci ancora qualche tempo, ma le strategie intraprese per rispondere anche a questi problemi stanno già restituendo importanti risultati.

L’occasione del Prime Day sarà pertanto una valida occasione per tornare a scommettere sul sistema Amazon, mettendo alla prova la sua forza distributiva ed elargendo sconti per moltiplicarne nuovamente le vendite: sarà un valido test in vista della prossima tornata natalizia, il cui inizio è tradizionalmente fissato nell’appuntamento del Black Friday di novembre.

Senza dover giocoforza attendere i grandi appuntamenti, le offerte Amazon sono disponibili ogni singolo giorno su questa pagina. Oggi stesso si trova ad esempio uno speciale Samsung Days, un -47% su mascherine FFP2, -250€ sui portatili ASUS e molto altro ancora. Il Prime Day altro non sarà se non una vetrina ancor più ampia e profonda, per trasformare gli sconti in un appuntamento di richiamo che possa calamitare milioni di utenti Prime verso le proprie offerte dedicate.