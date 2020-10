Amazon Prime Day: tutto inizia con un abbonamento

Tutto inizia, inevitabilmente, con un abbonamento. Attenzione, non significa che ciò debba avere un costo. Ma è esattamente da qui che bisogna partire per poter partecipare a pieno titolo all’Amazon Prime Day 2020. L’evento, infatti, è riservato all’utenza Amazon avente in possesso un abbonamento Prime: un circolo chiuso fino a pochi anni fa, una grande community oggi, un’opportunità golosa entro pochi giorni.

Perché abbonarsi ad Amazon Prime

Per poter accedere alle offerte del Prime Day (anzi, sarebbe meglio parlare al plurale, visto che i Prime Day saranno ben due, tra il 13 ed il 14 ottobre) occorre essere abbonati. La pagina da cui partire per effettuare l’abbonamento è questa, ove sarà possibile trovare ogni dettaglio per entrare a far parte del club di coloro che nei prossimi giorni potranno dar fondo a 48 ore di shopping tra sconti e offerte vari. L’abbonamento ha un costo pari a 3,99 euro al mese, oppure 36 euro annui (con un risparmio netto del 25%). Ma attenzione: i primi 30 giorni sono gratuiti, il che significa chiaramente come si possa approfittare del Prime Day senza alcun costo di accesso, salvo dover poi disattivare il servizio entro il 30esimo giorno.

Dopo 30 giorni, tuttavia, si sarà imparato ad apprezzare tutto il vantaggio che il servizio Prime può offrire. Tra i vantaggi disponibili, Amazon promette ad esempio:

consegne illimitate in un giorno su oltre 2 milioni di prodotti;

streaming illimitato di film e serie TV su Prime Video;

più di 2 milioni di brani da ascoltare ovunque e senza pubblicità con Amazon Music;

centinaia di eBook inclusi nel tuo abbonamento Amazon Prime;

spazio di archiviazione per le foto illimitato con Amazon Photos;

contenuti in-game senza costi aggiuntivi con Twitch Prime.

Una volta entrati nel mondo Prime, insomma, c’è la possibilità di incontrare una moltitudine di opportunità e difficilmente si rinuncia a tutto ciò: il solo vantaggio del vedere annullate le spese di spedizione, infatti, già implica un guadagno netto annuo di svariate decine di euro anche solo per una minima attività di shopping online.

Alla vigilia del Prime Day, quindi, un abbonamento a Prime significa abilitare una grande opportunità senza avere alcun costo ed alcun obbligo immediato. Fin dal momento in cui vi si accede sarà possibile aprire il sipario sulle prime offerte, in attesa del grande show che avrà inizio alla mezzanotte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre. Il consiglio è quello di anticipare i tempi e procedere immediatamente con la registrazione, così da non avere contrattempi dell’ultimo minuto e poter così immediatamente accedere alle molte offerte lampo (a rapido esaurimento) destinate a giungere sul marketplace fin dall’apertura notturna.

Insomma: chi vuole partecipare al Prime Day clicchi qui: le offerte stanno per cominciare.