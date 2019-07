Se c’è un’offerta che ben riassume le prime ore del Prime Day 2019 è questa. Nella fattispecie nel bundle sono presenti due prodotti apparentemente distinti, ma in realtà profondamente correlati:

Amazon Echo Plus (2a generazione) Philips Hue White

Uno è lo speaker Amazon di qualità, pensato per dar corpo e voce all’assistente vocale Alexa. L’altra è una lampadina intelligente pensata per essere azionata con Alexa. Alexa è insomma il filo conduttore in grado di ascoltare la voce dell’utente, tradurla in comando e trasformarla in azione.

Alexa al centro del Prime Day

Lo sconto del 33% applicato a questa offerta (esclusiva per gli utenti Amazon Prime) non è soltanto un modo per tagliare il costo in occasione del Prime Day, ma è anche un vero e proprio messaggio di benvenuto in una nuova dimensione. Questa è la dimensione di Alexa, la dimensione degli speaker intelligenti, delle lampadine intelligenti, della casa intelligente. Amazon ha scommesso forte su questa direzione e fin dalla prima ora del Prime Day ha snocciolato fortissimi sconti sull’intera gamma Amazon Echo. Aggiungere una lampadina al bundle è qualcosa che inserisce ulteriore significato, però: con questa Philips Hue, Amazon sta spiegando a cosa serva Alexa e quale sia la sua anima.

Pensandoci bene, Alexa è stata il filo invisibile e sottile che ha unito gran parte dei prodotti disponibili in offerta in questo Prime Day: si va dagli Echo alle prese intelligenti, passando per la videosorveglianza, le soundbar, i termostati e molto altro ancora, in buona parte compatibili con l’assistente intelligente di Amazon. Invisibile e onnipresente, come da sua natura, rivelandosi come strumento per le anteprime e assistente per le ricerche.