Amazon Prime Day luglio 2024: come vedere le migliori offerte

L’Amazon Prime Day, uno dei più grandi eventi di shopping dell’anno, si terrà dal 16 al 17 luglio 2024. Durante questa due giorni di shopping, i membri Prime avranno accesso ad alcuni dei migliori prezzi dell’anno su una vasta gamma di prodotti, dai dispositivi Amazon ai marchi famosi come Sony, Sonos, Peloton e Withings. Le offerte copriranno diverse categorie, tra cui periferiche di gioco, computer portatili, TV 4K, telefoni, accessori per PC e tanto altro ancora.

Prime Day: come essere sempre aggiornati sulle migliori offerte

Per non perdere le offerte migliori e essere tra i primi a sapere dei cali di prezzo, esistono diversi strumenti utili, che permettono di monitorare i prezzi e impostare avvisi personalizzati. Si tratta di tool per lo più gratuiti che, una volta configurati, permettono di stare tranquilli fino al momento dell’acquisto.

CamelCamelCamel: il tracker dei prezzi di Amazon

CamelCamelCamel è uno strumento che tiene traccia del prezzo di ogni prodotto venduto su Amazon e può inviare avvisi quando raggiunge il prezzo desiderato. Per utilizzarlo, è necessario creare un account gratuito e installare l’estensione del browser chiamata Camelizer.

In questo modo, sarà possibile vedere l’andamento dei prezzi prodotto per prodotto e impostare il prezzo desiderato direttamente su Amazon. Non appena uno dei prodotti scende al di sotto dell’importo impostato, si riceverà immediatamente un’e-mail di notifica. È anche possibile importare le liste dei desideri salvate su Amazon!

Honey: l’estensione per il browser che trova codici sconto

Honey è un’estensione per il browser di PayPal che, oltre a monitorare i prezzi degli articoli di interesse e inviare avvisi via e-mail quando trova un’offerta, controlla anche ogni sito visitato per trovare codici di offerta da applicare al totale del pagamento.

Gli articoli possono essere aggiunti alla propria “Droplist” e si può selezionare la durata del controllo del prezzo e la percentuale di sconto desiderata. Inoltre, Honey aggiunge automaticamente gli articoli consultati di frequente alla Droplist grazie alla funzione “Smart Droplist”.

Keepa per confrontare i prezzi di Amazon nel corso del tempo

Keepa è un altro strumento utile per monitorare e confrontare i prezzi di Amazon nel tempo. Fornisce grafici che seguono l’andamento dei prezzi e avvisa quando trova un’offerta. Non è necessario creare un account per utilizzarlo, basta installare l’estensione e Keepa aggiungerà automaticamente un grafico della cronologia dei prezzi alle inserzioni dei prodotti supportati. Una volta impostato il prezzo desiderato, si riceveranno avvisi tramite e-mail, notifiche push, Telegram o RSS.