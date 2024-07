Amazon Prime Video: addio alla funzione Video Party

Amazon Prime Video dice addio alla funzione “Video party”, introdotta in era Covid-19, per guardare i film in compagnia degli amici a distanza non è più il posto migliore, o almeno così sembrerebbe stando a quelle che sono le segnalazioni delle scorse ore fatte da molteplici utenti online.

Amazon Prime Video: dismessa la funzione Video Party

Amazon, infatti, non ha fatto un annuncio pubblico sulla rimozione della funzione, ma la società ha riconosciuto la mossa in diverse pagine di supporto, anche se alcune non sono più disponibili.

Una delle pagine di supporto recita “Tieni presente che l’opzione per creare un Prime Video Watch Party non è più disponibile. Se hai un link a un Watch Party attivo, puoi partecipare a quel Watch Party fino alla scadenza del link”:

Per chi non ne fosse a conoscenza, la funzionalità è stata lanciato nel 2020 per offrire un’esperienza di co-watching agli spettatori. All’epoca, la maggior parte degli utenti nel mondo erano confinati nelle loro case a causa della pandemia e Internet era uno dei pochi modi per comunicare con amici e familiari.

Come suggerisce il nome, il compito della funzione “Video Party” era quello di riprodurre film e programmi TV in sincronia sui dispositivi degli utenti, TV comprese. Aveva anche una funzione di chat per consentire ai partecipanti di comunicare mentre guardavano i contenuti.

Da notare che chi desidera comunque poter fruire di una funzionalità del genere, potrebbe valutare di rivolgersi ad altre piattaforme concorrenti che la rendono a loro volta disponibile, come nel caso di Netflix e Disney+.