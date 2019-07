Amazon Prime Video su Chromecast e Android TV

I rapporti tra Google e Amazon in merito ai servizi di streaming si sono fatti più distesi nell’ultimo periodo: l’annuncio della stretta di mano risalente ai mesi scorsi si concretizza oggi nell’arrivo della compatibilità tra i dispositivi di bigG e la piattaforma di Jeff Bezos per film e serie TV. Il catalogo di Prime Video è accessibile dai dongle della linea Chromecast e da tutti i prodotti basati sul sistema operativo Android TV.

Prime Video su Chromecast e Android TV

La conferma arriva dal blog ufficiale del gruppo di Mountain View, giusto in tempo per il concerto che dopodomani vedrà Taylor Swift, Dua Lipa, SZA e Becky G salire sul palco per celebrare il Prime Day 2019. Per poter vedere i contenuti del servizio Amazon riservato in esclusiva agli abbonati Prime su un televisore con Chromecast è necessario aver installata l’applicazione mobile della piattaforma sul proprio smartphone o tablet: è in download gratuito su Android (versione 5.0 o successive) e iOS (10.1 e successive).

Per quanto riguarda invece Android TV, la compatibilità viene estesa a tutti i modelli di televisori, set-top box e device che fino ad oggi ancora non garantivano il supporto a Prime Video. Il rollout è già iniziato e dovrebbe completarsi entro pochi giorni. Per l’accesso al catalogo in streaming sarà sufficiente scaricare l’apposita app da Play Store.

YouTube su Fire TV

Non è tutto: come anticipato in aprile, l’applicazione ufficiale di YouTube risulta ora accessibile dai dispositivi della linea Fire TV, compreso lo Stick Basic Edition al momento scontato di 15 euro. Gli utenti non saranno così più costretti a ricorrere a workaround o complicate procedure per il sideload. La compatibilità è garantita per i televisori dei brand Toshiba, Insignia, Element e Westinghouse basati sulla tecnologia di Amazon oltre che per i seguenti dispositivi.

Fire TV Stick di seconda generazione;

Fire TV Stick 4K;

Fire TV Cube;

Fire TV Stick Basic Edition.

Presto il supporto arriverà a interessare anche le applicazioni YouTube TV e YouTube Kids, quest’ultima dedicata ai più piccoli, con accesso limitato a una selezione di contenuti adatti ai bambini.