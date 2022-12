Amazon Prime Video e VPN: perché utilizzare entrambe?

L’utilizzo di Amazon Prime Video e di una VPN è una pratica sempre più diffusa online. Ma è davvero così utile?

L’adozione di una Virtual Private Network infatti, soprattutto se si tratta di un servizio gratuito e/o scadente, può rallentare la linea rendendo difficile la fruizione di filmati in streaming.

Di contro però, adottando un provider di comprovata qualità come Surfshark, non mancano i vantaggi consistenti.

Questi sono legati a tre diversi fattori ovvero:

Privacy , in quanto ISP e altre entità non possono controllare ciò che l’utente sta facendo online;

, in quanto e altre entità non possono controllare ciò che l’utente sta facendo online; Anonimato , perché una VPN permette di nascondere l’ indirizzo IP reale;

, perché una VPN permette di nascondere l’ reale; Sicurezza, in quanto una rete protetta è meno soggetta ad attacchi hacker.

Con il supporto di adeguate performance dunque, l’abbinamento VPN e Amazon Prime Video appare la scelta ideale per vivere la rete senza stress e preoccupazioni.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Amazon Prime Video e VPN? Con Surfshark massima sicurezza e performance elevate

Perché Surfshark è la soluzione ideale in questo contesto?

Stiamo parlando di un provider in grado di offrire un’infrastruttura molto ampia, che può vantare più di 3.200 server presenti sul territorio di 100 paesi.

Ciò è un vantaggio sia per quanto concerne la varietà di indirizzi IP che si possono adottare, sia perché permette di evitare il sovraccarico delle linee durante gli orari di punta. A livello pratico dunque, Surfshark appare come una soluzione ideale lato performance in ottica streaming audiovisivi (e non solo).

In ottica sicurezza e anonimato poi, va segnalata l’utility per il blocco di malware e annunci che, in sinergia con lo strumento di blocco dei pop-up, offre una protezione globale per l’utente.

Tenendo conto dell’assistenza professionale (disponibile 24 ore su 24) e del fatto che con un account è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi, questo provider si propone come il top del settore.

Surfshark è tra le migliori VPN per quanto riguarda anche il rapporto qualità-prezzo.

Grazie all’attuale sconto dell’84% infatti, attraverso la sottoscrizione da 24 mesi, è possibile ottenere tutta la sua protezione spendendo appena 2,05 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.