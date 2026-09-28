Amodei a cena da Trump: nel piatto il futuro dell'AI

Dario Amodei sarà ospite a cena da Donald Trump. La conferma è arrivata direttamente dal Presidente USA, intervistato sui campi da golf nell’Illinois. L’incontro tra i due andrà in scena domenica, due settimane dopo l’attacco frontale scagliato dall’inquilino della Casa Bianca nei confronti del co-fondatore e CEO di Anthropic, accusato di supportare una cospirazione malata contro AI e data center.

AI e rischi: anche Dario alla corte di re Donald

Non è difficile immaginare quale sarà l’argomento affrontato a tavola e, allo stesso modo, non fatichiamo a ipotizzare quali saranno le conseguenze. La posizione del tycoon sui progressi dell’intelligenza artificiale è nota e difficilmente cambierà idea, l’ha appena ribadita ai microfoni di Fox News: nessun freno, bisogna correre e mantenere il distacco guadagnato sul concorrente asiatico.

Siamo in vantaggio di, forse, un anno e mezzo rispetto alla Cina. Siamo in testa e stiamo realizzando strutture enormi, per un valore di trilioni di dollari. Perché dovremmo rinunciarvi?

Il tema è caldo, legato a doppio filo ai rischi per la sicurezza che potrebbero essere innescati da uno sviluppo incontrollato della tecnologia. Si è iniziato a parlarne anche da noi, rendendo quella sull’AI una discussione mainstream, alla portata dei talk show sulla TV generalista.

Vedremo quale sarà l’esito della cena tra Amodei e Trump. Difficilmente quest’ultimo si dimostrerà disposto a rivedere le proprie convinzioni, anche per lanciare un segnale al suo elettorato, una dimostrazione di fermezza in vista delle elezioni di medio termine ormai quasi alle porte. La priorità sembra essere quella già scritta, vincere la competizione con la Cina. Durante l’incontro con Xi Jinping dei giorni scorsi, i due hanno solo sfiorato la questione.

Non c’è nessuno al terzo posto. Ci siamo solo noi e la Cina. E siamo in netto vantaggio. Ne ho parlato un po’ con il presidente Xi. Non troppo, non è stato un argomento di conversazione.

All’inizio del mese, un ex ricercatore di Anthropic si è dimesso affermando che, senza un controllo adeguato, l’intelligenza artificiale potrebbe uccidere tutti gli umani entro il 2030. Un’affermazione che ha spaccato l’opinione pubblica, lanciando un allarme che però in molti, il Presidente USA in primis, ritengono eccessivo e infondato.