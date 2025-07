Anche GNOME 49 sostituisce Evince con Papers

Sulla scia di quanto già fatto con Ubuntu 25.04, l’alpha di GNOME 49 ha sostituito l’applicazione Evince con Papers come applicativo per i PDF predefinito. Si tratta di un’evoluzione di Evince, con un’interfaccia più moderna e rinnovata, anche dal punto di vista del codice, per gestire al meglio i propri documenti PDF.

Papers è l’applicazione predefinita per i PDF anche su GNOME 49

Papers è rinominato Document Viewer all’interno dell’ecosistema GNOME, esattamente come accaduto per altre applicazioni. Più che un semplice porting, si tratta di un’app in pieno sviluppo con miglioramenti significativi che promettono di ottimizzare l’esperienza utente.

In cosa differisce Papers da Evince

Rappresentando un’evoluzione di Evince, Papers, che sarà presente in GNOME 49, apporta diversi cambiamenti e molte novità, tra cui:

Interfaccia utente migliorata : la nuova app per i PDF offre un’esperienza rinnovata per la creazione e modifica di annotazioni nei documenti, rendendo più semplice lavorare con PDF.

: la nuova app per i PDF offre un’esperienza rinnovata per la creazione e modifica di annotazioni nei documenti, rendendo più semplice lavorare con PDF. Ottimizzazioni : Papers include un codice più pulito, riscritto in Rust per una maggiore stabilità, e supporto migliorato per lo scaling frazionale e il controllo ortografico.

: Papers include un codice più pulito, riscritto in Rust per una maggiore stabilità, e supporto migliorato per lo scaling frazionale e il controllo ortografico. Accessibilità e risoluzione dei problemi: gli sviluppatori si stanno occupando di colmare alcune lacune, come il supporto per screen reader, con codice pronto per essere integrato, oltre a correttivi per problemi di stampa.

Come tutti sanno, le distribuzioni Linux che adottano questo ambiente desktop non sono obbligate a preinstallare tutte le app principali di GNOME 49. Trattandosi di un applicativo base, è tuttavia probabile che Papers venga adottato dalla maggior parte di esse. Una di questa è infatti Ubuntu che lo utilizza già dalla versione 25.04.

Le novità in termini di app su GNOME 49 non si limitano tuttavia a Papers, ma verranno adottate altri nuovi applicativi come Showtime per i video e Manuals per gli sviluppatori. Ricordiamo che la versione stabile della nuova versione è attesa per il mese di ottobre, insieme a Ubuntu 25.10.