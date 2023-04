Android 14, sarà possibile rispondere a chiamate da tablet

Apple nel suo ecosistema propone la funzione Continuity, in arrivo apparentemente anche sul visore AR/VR, con cui è possibile spostarsi senza problemi tra più device della Mela semplicemente effettuando l’accesso con il medesimo Apple ID. Tra le varie funzionalità offerte figura anche la risposta alle chiamate mobili da iPad o Mac, sebbene questi non dispongano delle feature di telefonia tradizionali.

Google potrebbe rispondere a questa peculiarità con Android 14, come dimostrano le API introdotte all’interno della Developer Preview 2: vediamo quanto scoperto dal rinomato Mishaal Rahman.

Come potete leggere dal tweet sottostante e dal thread che segue, la società di Mountain View starebbe lavorando sulla feature “Nearby Calling” implementando il ruolo “SYSTEM_CALL_STREAMING”, grazie al quale le app possono richiedere di controllare le chiamate con determinati permessi e privilegi correlati. Ad esempio, il ruolo concede le autorizzazioni relative all’intercettazione e alla registrazione dell’audio, utilizzati per lo streaming dell’audio tra device Android.

Il risultato è il trasferimento della chiamata via streaming su tablet con sistema operativo del robottino verde, se compatibile e desiderato. Google non ha confermato ufficialmente l’arrivo della funzione, ma le modifiche sono tutte ufficializzate all’interno della Android 14 Developer Preview 2 e della documentazione rilasciata dagli sviluppatori.

Google is working on "nearby calling" between Pixel phones and the Nest Hub. With this feature, you can receive incoming calls on your Nest Hub, transfer calls between your phone and Hub, and start calls with your voice. pic.twitter.com/e5yfXlmcU8

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 27, 2021