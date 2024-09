Android 15: 5 nuove funzioni per cercare musica e altro

Il rilascio di Android 15 porta con sé una serie di aggiornamenti che migliorano l’accessibilità, la ricerca e la sicurezza su smartphone, tablet e orologi Wear OS. Google ha annunciato le nuove funzioni in un post sul blog.

5 nuove funzioni su Android 15

Tra le novità più interessanti di Android 15 spiccano la descrizione audio delle immagini, la tecnologia text-to-speech per le pagine web in Chrome e la possibilità di cercare canzoni con un semplice gesto, grazie a Circle to Search.

1. TalkBack: l’accessibilità prima di tutto

TalkBack, una funzione di accessibilità per le persone non vedenti o ipovedenti, è ora disponibile per tutti gli utenti Android. Questa tecnologia, basata sulla piattaforma Gemini Nano di Google, fornisce descrizioni audio dettagliate delle immagini, che si tratti di prodotti online, foto nella galleria fotografica o immagini nei messaggi di testo. TalkBack rappresenta un importante passo avanti nell’inclusione digitale, rendendo le informazioni visive accessibili a un pubblico sempre più ampio.

2. “Listen to this page” (Ascolta questa pagina): una nuova dimensione per la lettura

La funzione “Ascolta questa pagina” di Chrome consente di trasformare qualsiasi pagina web in un’esperienza uditiva. Che si tratti di un post di un blog, di un articolo di notizie o di una ricetta, gli utenti possono ascoltare il contenuto, regolando la velocità di lettura e scegliendo tra diverse lingue e voci. Questa funzionalità è particolarmente utile per le persone non vedenti, con difficoltà di apprendimento o per coloro che preferiscono l’ascolto alla lettura.

3. Circle to Search: la musica a portata di gesto

Circle to Search, una funzione che consente di effettuare ricerche tramite gesti come il cerchio, l’evidenziazione o il tocco, si arricchisce di una nuova opzione dedicata alla musica. Grazie a un apposito pulsante, gli utenti Android possono ora identificare i brani in riproduzione dal telefono o in sottofondo, senza dover ricorrere ad applicazioni di terze parti. Oltre a visualizzare il nome del brano e dell’artista, la funzione indirizza l’utente verso i video musicali su YouTube.

4. Allerta terremoti per essere preparati

Il sistema di allerta terremoti di Android, già attivo in California dal 2020, sarà esteso a tutti gli Stati Uniti e ai suoi sei territori. Sfruttando i sensori degli smartphone, questa tecnologia è in grado di rilevare le scosse e inviare avvisi tempestivi agli utenti, consentendo loro di prepararsi ad affrontare disastri naturali ed emergenze. In base alla magnitudo del terremoto, Android invia due tipi di avvisi, distinguendo tra scosse lievi e situazioni che richiedono un’azione immediata. Si spera che questa funzione possa arrivare anche in Italia.

5. Mappe offline sugli smartwatch

Gli smartwatch Android si arricchiscono della funzionalità mappe offline di Google Maps, che consente di spostarsi anche in assenza di rete cellulare o in caso di smarrimento del telefono. Inoltre, Watch OS introduce due nuove scorciatoie per cercare destinazioni usando la voce o per visualizzare rapidamente la propria posizione sulla mappa. In questo modo, orientarsi è ancora più intuitivo e immediato.