Android 15: l'app di Instagram si blocca e si chiude da sola

L’arrivo dell’aggiornamento Android 15 ha portato con sé una spiacevole sorpresa per gli utenti di Instagram. Il bug del nuovo sistema operativo, ha reso quasi inutilizzabile l’app. Le storie non si caricano correttamente e non è possibile passare da una storia all’altra. Inoltre, l’applicazione si blocca anche in modo casuale.

Android 15 causa crash dell’app Instagram, le segnalazioni da parte degli utenti

Il malfunzionamento dell’app Instagram su dispositivi con sistema operativo Android 15 è stato confermato da numerosi utenti, che hanno riscontrato il problema sui propri smartphone. La versione dell’app interessata dal bug è la 352.1.0.41.100. Molteplici segnalazioni su Reddit testimoniano come il crush di Instagram sia diffuso tra chi ha effettuato l’aggiornamento ad Android 15.

Una soluzione temporanea: l’aggiornamento dell’app

Fortunatamente, sembra esserci una soluzione per ripristinare il corretto funzionamento di Instagram sui dispositivi aggiornati. Per ovviare al problema, è necessario scaricare la versione aggiornata dell’app, la 353.1.0.47.90. Tuttavia, al momento, per molti utenti, questa versione non è ancora disponibile sul Google Play Store. L’unica alternativa, quindi, è quella di effettuare il sideload dell’app aggiornata, una procedura che potrebbe non essere alla portata di tutti gli utenti.

In attesa dell’aggiornamento ufficiale

Per chi che non vuole o non è in grado di effettuare il sideload dell’app aggiornata, l’unica opzione è quella di attendere pazientemente che la nuova versione di Instagram venga resa disponibile sul Google Play Store. Fino a quel momento, l’utilizzo di Instagram sui dispositivi con sistema operativo Android 15 potrebbe rivelarsi estremamente difficoltoso, se non impossibile.

Si spera che gli sviluppatori di Instagram e Google lavorino insieme per risolvere questo problema nel più breve tempo possibile, in modo da garantire a tutti gli utenti un’esperienza fluida e senza intoppi.