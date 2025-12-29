Andromeda OS per Surface Duo riemerge dal passato di Microsoft

Se molti si ricordano di Windows Phone, tanto da chiederne il ritorno con una petizione online, lo stesso non si può dire di Andromeda OS. Eppure, è il nome in codice di un sistema operativo mobile ancora più recente tra quelli confezionati (e poi abbandonati) da Microsoft. Ora è possibile scaricarlo e provarlo, anche se con un metodo non ufficiale e che non garantisce alcuna stabilità.

Chi si rivede: Andromeda OS sul Surface Duo

È la piattaforma che il gruppo di Redmond ha messo a punto ormai quasi un decennio fa per i dispositivi della gamma Surface Duo. Basato su Windows 10, è stato accantonato definitivamente nel 2020 in favore di Android, anche per poter contare sul catalogo software del Play Store.

È spuntata su GitHub una guida da seguire, a rischio e pericolo di chi lo fa: elimina tutti i dati e non è garantita l’affidabilità del sistema. Ad ogni modo, solo chi possiede il modello originale dello smartphone dual screen può scaricarlo e installarlo. Il risultato è quello mostrato in un video su X.

Il Surface Duo è stato uno dei dispositivi presentati da Microsoft con l’obiettivo di dire la propria nell’ambito dei prodotti dual screen, nel momento in cui si stavano affacciando sul mercato i primi smartphone pieghevoli lanciati da brand come Samsung e HUAWEI. Non ha ottenuto il successo sperato e il lancio di un successore evoluto non ha cambiato il destino del progetto, che ad anni di distanza possiamo definire fallimentare senza timore di essere smentiti.

Pochi ricordano poi il Surface Neo, dal form factor più grande (due display da 9 pollici che si univano in una diagonale da 13 pollici) che avrebbe dovuto far girare la piattaforma Windows 10X. Un altro concept abbandonato ancor prima di raggiungere gli scaffali, costringendo il gruppo di Redmond a concentrarsi esclusivamente sui PC.