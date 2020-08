ANET A8 Plus: gran prezzo su eBay (codice sconto)

La stampante 3D ANET A8 Plus rappresenta la perfetta evoluzione del primo modello. Grazie all’attuale promozione presente su eBay, potrai approfittare di un codice sconto che ti consentirà di averla a circa 180€.

ANET A8 Plus in sconto su eBay

L’edizione Plus porta con sé la maggior parte di quelle migliorie che tutti i possessori della stampante 3D ANET A8 desideravano.

Non solo un’area di stampa più ampia e un design più gradevoli, ma anche una struttura più solida, dei tendicinghia per l’asse Z e l’asse Y, ma non solo: il piatto di stampa in vetro è incluso ed è più facile fissarlo e regolarlo per calibrazione. Inoltre, la gestione della carica elettrica è migliorata: ci sono delle protezioni per evitare il sovraccarico.

Si tratta solo di alcune delle migliorie che ogni possessore di ANET A8 ha dovuto apportare successivamente alla propria macchina, in modo da potersi garantire stampe di buona qualità, ma soprattutto un funzionamento sicuro della stampante 3D.

ANET A8 Plus arriva a casa in un kit da montare, ma basterà seguire i diversi tutorial presenti sul Web per poterci riuscire in breve tempo. Una volta finito, avrai il vantaggio di conoscere in dettaglio ogni singolo componente della tua stampante 3D.

Come anticipato, per poter accedere all’offerta presente su eBay, è necessario un codice sconto. Ecco come fare:

mettere nel carrello una ANET A8 Plus, disponibile a questo indirizzo;

al momento di pagare, ricordarsi di inserire il codice “PITLONG20”;

completare la transazione, preferendo PayPal come metodo di pagamento (semplicemente perché è più sicuro di altri metodi).

Le spedizioni sono gratuite e il venditore ha più di 28000 feedback, il 97% dei quali positivi. Ad ogni modo, a proteggere il tuo acquisto c’è la “Garanzia Cliente eBay”.