Antivirus e VPN: due servizi in un'unica offerta a prezzo scontato con McAfee

Antivirus e VPN sono due software fondamentali per massimizzare sicurezza e privacy. A disposizione degli utenti ci sono diverse soluzioni gratuite che, però, non offrono sufficienti garanzie in termini di efficacia. Nello stesso tempo, però, non è necessario mettere in conto una spesa elevata per questi software: bastano pochi euro al mese per poter proteggere i propri dispositivi e accedere ad Internet in sicurezza e nel rispetto della privacy.

Con McAfee Total Protection, infatti, è possibile sfruttare un antivirus premium, in grado di garantire un monitoraggio in tempo reale dei dispositivi, e una VPN, per l’accesso ad Internet in modo privato e con traffico illimitato. Grazie all’offerta in corso in questo momento, è possibile ridurre la spesa a 49,95 euro invece di 129,95 euro, con un risparmio di 80 euro in un anno. La proposta di McAfee è attivabile su 10 dispositivi diversi (quindi con una spesa di meno di 5 euro all’anno per dispositivo) ed è facilmente condivisibile tra più utenti, in famiglia o tra amici.

Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al sito ufficiale di McAfee.

McAfee Total Protection: antivirus e VPN in un’unica offerta a prezzo scontato

Il bundle messo a disposizione da McAfee Total Protection è tra i più completi sul mercato ed i software di protezione e sicurezza sono disponibili su Windows, macOS, Android ed iOS, per una protezione multi-livello e multi-dispositivo davvero completa. In totale, è possibile estendere la protezione fino a 10 dispositivi, a prescindere dal sistema operativo.

A disposizione degli utenti, McAfee Total Protection include:

antivirus con protezione in tempo reale

con protezione in tempo reale Secure VPN p er l’accesso ad Internet in modo privato

er l’accesso ad Internet in modo privato tool per l’ottimizzazione delle prestazioni

Password Manager multi-dispositivo

multi-dispositivo blocco automatico dei siti web pericolosi

archiviazione crittografata su PC per proteggere i propri file con la crittografia AES a 256 bit

Con l’offerta in corso, è possibile attivare McAfee Total Protection a 49,95 euro per un anno, con uno sconto di 80 euro rispetto al prezzo standard. L’attivazione può avvenire direttamente online:

Se, invece, preferite puntare esclusivamente su di una VPN per navigare in sicurezza c’è la possibilità di puntare su una delle migliori VPN sul mercato, riepilogate nella tabella di seguito:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.