Antivirus Norton 360 Deluxe a soli 17€: 1 anno e 5 dispositivi

La protezione dei tuoi device ha la priorità su tutto sia quando li usi per produttività che per intrattenimento. Sempre più minacce rischiano di metterci in serio pericolo per quanto riguarda privacy e sicurezza. Metti al sicuro i tuoi dati con l’ottimo Antivirus Norton 360 Deluxe 2024 a soli 17,99€!

Questa super offerta la trovi solo su Amazon. Il vantaggio è che, una volta concluso l’ordine, non dovrai aspettare la consegna. Infatti, ti arriverà il codice di attivazione all’indirizzo email. Seguendo le istruzioni sarai subito pronto a installare l’app sui tuoi dispositivi fino a un massimo di 5 contemporaneamente e per 1 anno.

Antivirus Norton: la suite full optional per privacy e sicurezza

Una volta scelto l’Antivirus Norton 360 Deluxe 2024 a soli 17,99€ hai un sistema potente di protezione e privacy per te. Si tratta di una suite full optional incredibile. Vediamo insieme cosa è incluso in questa applicazione attivabile su un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente per 1 anno:

protezione in tempo reale per scongiurare e bloccare attacchi di qualsiasi tipo di virus e malware;

per scongiurare e bloccare attacchi di qualsiasi tipo di virus e malware; VPN illimitata per navigare online nel totale anonimato;

per navigare online nel totale anonimato; notifiche in caso di tentato utilizzo da parte di criminali informatici webcam del tuo computer;

del tuo computer; password manager per generare password complesse, gestirle e compilarle automaticamente;

per generare password complesse, gestirle e compilarle automaticamente; protezione minori per gestire l’attività online dei tuoi figli;

per gestire l’attività online dei tuoi figli; 50GB di backup nel cloud.

Approfitta subito di questa occasione. Acquista ora Norton 360 Deluxe 2024 a soli 17,99€! Lo trovi in esclusiva solo su Amazon.