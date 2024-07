App Gemini: sarà possibile aprire due finestre simultaneamente

Gemini, l’assistente AI di Google, presenta attualmente alcune limitazioni quando si tratta di funzionalità ottimizzate per schermi di grandi dimensioni. Tuttavia, un recente APK teardown suggerisce che potrebbe essere in arrivo una nuova funzione particolarmente adatta a tablet e dispositivi pieghevoli.

Gli APK teardown sono uno strumento prezioso per gli sviluppatori, poiché consentono di anticipare le funzionalità che potrebbero essere introdotte in futuro basandosi sul codice in fase di sviluppo. Tuttavia, è importante sottolineare che non tutte le funzioni previste vengono necessariamente rilasciate al pubblico.

Una nuova modalità di interazione: Gemini in due finestre

Attualmente, l’app Gemini per Android offre due opzioni di visualizzazione: come popup o a schermo intero. Ma con l’ultima versione beta (15.26.34), l’attivazione di un flag introduce una terza possibilità. Una volta attivato il flag, una levetta appare nella parte superiore del popup di Gemini. Premendo a lungo questa levetta, è possibile trascinare la finestra nella parte superiore dello schermo, aprendo una seconda finestra e consentendo l’utilizzo simultaneo di Gemini in due finestre separate.

Questa modalità multi-finestra permette di conversare in entrambe le finestre senza che l’una influenzi l’altra, offrendo una maggiore flessibilità e versatilità nell’interazione con l’assistente AI. Una funzionalità che si rivelerà particolarmente utile su tablet e dispositivi pieghevoli, dove lo spazio dello schermo è più ampio.

Integrazione con la modalità multi-finestra di Samsung

L’APK teardown ha anche rivelato una nuova voce del manifest relativa a questo aspetto, suggerendo che la funzione multi-finestra di Gemini potrebbe essere integrata sui dispositivi Galaxy come parte della modalità multischermo di Samsung. Un’ulteriore conferma dell’impegno di Google nel rendere Gemini sempre più versatile e adattabile alle diverse esigenze degli utenti.

Nonostante queste promettenti anticipazioni, resta ancora da vedere se e quando questa funzione sarà effettivamente resa disponibile nella versione stabile dell’applicazione Google per Android. Gli sviluppatori di Gemini stanno lavorando per offrire un’esperienza sempre più ricca e personalizzata, ma i tempi di rilascio delle nuove funzionalità non sono ancora noti.