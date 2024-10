App IO: da INPS arrivano certificato di malattia e visite di controllo

L’app IO si arricchisce di un’ulteriore novità, questa volta legata a doppio filo a INPS: è quella relativa al certificato di malattia e alle visite di controllo. La funzionalità è prevista sia per i lavoratori del settore pubblico che per quelli delle aziende private. Lo ha reso noto l’Istituto, con un comunicato diffuso questa settimana.

INPS porta il certificato di malattia nell’app IO

In cosa consiste? In breve, al momento della ricezione di un certificato telematico di malattia, a chi ha registrato i propri contatti su MyINPS, viene inviata una comunicazione di conferma con l’indicazione del PUC (numero di protocollo) attribuito dal SAC (Sistema di Accoglienza Centrale).

Inoltre, il lavoratore è invitato ad accedere al servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici” presente sul sito istituzionale. In questo modo, può verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato. L’autenticazione può essere effettuata tramite SPID, CIE 3.0, CNS o eIDAS.

L’iniziativa fa parte del “Progetto di innovazione digitale 2021: Integrazione di servizi INPS su App IO”, la realizzazione è curata dall’Istituto in collaborazione con PagoPA.

La notifica della visita di controllo

Nel caso in cui sia stata effettuata un visita medica di controllo domiciliare, anche questa viene comunicata attraverso l’app IO. Se il lavoratore è risultato assente o irreperibile presso l’indirizzo fornito, si aggiunge l’invito a contattare la struttura territoriale di competenza.

Va precisato che le integrazioni appena descritte sull’app IO non vanno a sostituire le modalità già previste ovvero la comunicazione del PUC relativo al certificato di malattia tramite SMS, sempre per chi ha registrato i propri contatti su MyINPS.

Nuovi servizi, aspettando IT-Wallet

Le novità entrano a far parte della sezione Servizi dell’applicazione che è stata completamente ristrutturata nei mesi scorsi. Come spesso accade in questi casi, potrebbe servire del tempo perché il funzionamento possa arrivare a regime.

Nell’app IO, che di recente ha tagliato il traguardo dei 40 milioni di download, debutterà presto anche IT-Wallet, il portafoglio digitale in cui conservare le versioni smaterializzate dei documenti. La presentazione ufficiale è attesa per la prossima settimana, poi toccherà alla distribuzione.