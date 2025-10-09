App IO: qualcosa non va

Aprendo l’app IO per recuperare la ricevuta di un pagamento, abbiamo visto comparire questo messaggio: Qualcosa non va, ma stiamo lavorando per risolvere il problema . Non è chiaro cosa non stia andando per il verso giusto, ma se l’applicazione non funziona a dovere, sappiate che il team di sviluppo è già impegnato.

Un problema per l’app IO: l’avviso

L’avviso compare in cima a ogni schermata dell’applicazione, in tutte le sezioni: Messaggi, Portafoglio (come nello screenshot qui sopra appena catturato), Inquadra, Pagamenti e Servizi. Da un breve test, non risultano particolari intoppi. Abbiamo verificato su diversi smartphone Android e l’esito è lo stesso, il messaggio Qualcosa non va compare sempre. Purtroppo, non sono disponibili link di approfondimento e il sito ufficiale non fornisce alcun chiarimento. Aggiorneremo questo articolo in caso di novità.

Che possa trattarsi di una conseguenza del work in progress necessario per ampliare la funzionalità Documenti su IO? Ricordiamo che il sistema IT-Wallet è pronto ad accogliere ISEE e altri documenti, ma non sappiamo con quali tempistiche.

A tal proposito, l’iniziativa è stata lanciata ormai dieci mesi fa (per tutti dal 4 dicembre) e i numeri descrivono una crescita costante nel tempo. Il sottosegretario Alessio Butti ha dichiarato che fa dell’Italia uno stato abilitante . Ad oggi i cittadini l’hanno attivata 6,5 milioni di volte, caricando un totale pari a 10,9 milioni di documenti, tra tessera sanitaria (5,6 milioni), patente di guida (5,2 milioni) e carta europea della disabilità (0,1 milioni).

Ricordiamo che per il prossimo anno è prevista l’integrazione con EU-Wallet, il portafoglio digitale europeo, con modalità tali da garantire l’interoperabilità.

… in aggiornamento