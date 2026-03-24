 App IO: i servizi preferiti sono arrivati anche su iOS
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App IO: i servizi preferiti sono arrivati anche su iOS

L'ultimo aggiornamento distribuito da PagoPA per l'app IO in versione iOS introduce la possibilità di selezionare i servizi preferiti.
App IO: i servizi preferiti sono arrivati anche su iOS
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L'ultimo aggiornamento distribuito da PagoPA per l'app IO in versione iOS introduce la possibilità di selezionare i servizi preferiti.

Già avvistata all’inizio del mese su Android, la possibilità di inserire i servizi della PA in un elenco dei preferiti arriva nell’app IO su iOS. Con l’ultimo aggiornamento alla versione 3.26.0 rilasciato nei giorni scorsi anche chi possiede un iPhone lo può fare.

Servizi preferiti dell’app IO anche per iOS (iPhone)

È in download dalla piattaforma App Store. Chi ha attivato gli update automatici potrebbe già averla ricevuta. Ecco cosa si legge nel changelog.

Abbiamo migliorato la sezione Servizi. Ora è possibile aggiungere i servizi che usi di più tra i preferiti, così potrai averli sempre a portata di mano.

Il risultato è l’introduzione dell’elenco I miei preferiti visibile qui sotto, accessibile premendo sull’icona a forma di stellina nella sezione Servizi. Per aggiungerne uno è sufficiente aprirlo e premere “Aggiungi ai preferiti”.

I servizi preferiti nell'app IO

Nulla di rivoluzionario, sia chiaro, ma si tratta comunque di una funzionalità che a molti potrebbe tornare utile per accedere rapidamente ai servizi più utilizzati. A questo si aggiungono i soliti bugfix per intervenire su alcuni difetti riscontrati nel codice.

Abbiamo risolto problemi tecnici minori per garantirti la migliore esperienza sull’app.

La scorsa settimana l’applicazione è rimasta down per diverso tempo, impedendo l’accesso agli utenti. PagoPA ha fatto sapere che tutti i problemi sono stati risolti, ma ancora oggi dopo ogni apertura al sottoscritto compare subito la sezione Documenti su IO (IT-Wallet) con il messaggio Nessuna connessione. Cosa posso fare?. Trascorsi alcuni secondi il messaggio cambia in Sei di nuovo online. Per usare tutti i servizi ricarica l’app IO. Un tap sullo schermo la ricarica e, dopo un’altra autenticazione, effettivamente il caricamento avviene in modo corretto.

Ancora problemi con l'accesso all'app IO

In tema di documenti, la grande novità in arrivo è quella che dovrebbe introdurre il supporto per tutti quelli della Pubblica Amministrazione entro il 2027, vale a dire anche la carta di identità elettronica. Maggiori informazioni nell’articolo dedicato.

Pubblicato il 24 mar 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
24 mar 2026
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