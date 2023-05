Apple: 50 milioni di risarcimento per MacBook con tastiera a farfalla

Il dado è tratto, come si suol dire. Apple dovrà pagare 50 milioni di dollari per coloro che hanno acquistato un MacBook con tastiera a farfalla e che hanno lamentato malfunzionamento.

Apple: 50 milioni di dollari per i MacBook con tastiera a farfalla malfunzionanti

La questione va avanti da lungo tempo, ma la decisione finale è stata presa solo di recente, dal giudice distrettuale Edward Davila di San Jose in California, il quale ha definitivamente respinto le contestazioni alle richieste delle class action intentate nel Paese definendo l’accordo “equo, adeguato e ragionevole”.

I querelanti (86.000 persone in totale) riceveranno tra i 50 e i 395 dollari come forma di risarcimento delle spese sostenute per la riparazione dei propri dispositivi.

Il giudice ha sottolineato che “nonostante non tutti coloro che hanno presumibilmente subito il danno riceveranno un risarcimento, il compromesso transattivo avvantaggia un numero significativo di individui”.

I computer con tastiera a farfalla che risultano essere non correttamente funzionanti sono i seguenti.

MacBook 2015-2017

MacBook Pro 2016-2019

MacBook Air 2018-2019

Per chi non lo sapesse oppure no ne avesse memoria, il tutto ha avuto inizio quando il colosso di Cupertino ha scelto di introdurre sui suoi computer una tastiera a farfalla che si è successivamente rivelata difettosa, in quanto i tasti tendevano a raccogliere facilmente polvere e sporcizie varie, andando a bloccarsi o comunque non consentendo di eseguire correttamente la digitazione. Apple si è quindi ritrovata a dover affrontare più class action in tribunale e proprio per questo ha alla fine deciso di sostituire il meccanismo precedente con uno a forbice.