Apple vicina all'acquisizione di Prompt AI

Secondo le fonti di CNBC, Apple è vicina all’acquisizione di Prompt AI, una startup di San Francisco specializzata in computer vision. Si tratterebbe in realtà di una “acquihire” che non prevede un’effettiva vendita, ma solo il trasferimento di alcuni dipendenti. L’azienda di Cupertino potrebbe usare le tecnologie per lo sviluppo di videocamere di sicurezza e smart display.

Tim Cook aveva anticipato possibili acquisizioni

Durante un meeting con gli investitori, Tim Cook aveva comunicato che Apple potrebbe acquisire startup AI. Il CEO aveva inoltre garantito ai dipendenti che l’azienda avrebbe ridotto le distanze dai concorrenti, nonostante i passi falsi nello sviluppo delle funzionalità AI, in particolare della nuova Siri.

In base all’audio ascoltato da CNBC, i dirigenti di Prompt AI hanno avvisato gli 11 dipendenti che la transazione è vicina. Chi non accetterà di lavorare per Apple riceverà uno stipendio più basso. Apple avrebbe anticipato altri potenziali acquirenti della startup di San Francisco, tra cui xAI e Neuralink di Elon Musk.

Prompt AI sviluppa tecnologie di computer vision. Seemour è un’app per iOS che sfrutta l’intelligenza artificiale per la comprensione dell’ambiente. Può essere utilizzata con le videocamere di sicurezza e i campanelli smart di Ring per rilevare persone, animali e oggetti fornendo una descrizione testuale e rispondendo alle domande dell’utente.

Il CEO Tete Xiao avrebbe comunicato ai dipendenti che l’app verrà ritirata. Le tecnologie verrebbero quindi sfruttate da Apple per lo sviluppo dei propri dispositivi per la smart home, tra cui uno smart display (un HomePod con schermo) che dovrebbe debuttare nel corso del 2026.