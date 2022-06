Apple: al lavoro su almeno quattro nuovi Mac M2

I nuovi MacBook Air e Pro con M2 che Apple ha presentato in occasione della WWDC 2022 (a proposito, su Amazon è in vendita in pronta consegna il MacBook Pro M2 da 13 pollici con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB oppure da 512 GB) rappresentano solo il preludio di tutta una serie di computer equipaggiati con il nuovo chip che nei prossimi mesi saranno commercializzati. Ad annunciarlo è stato Mark Gurman, tramite la sua consueta newsletter “Power On” pubblicata su Bloomberg.

Apple: in arrivo nuovi Mac mini, MacBook Pro e Mac Pro con M2

Andando più in dettaglio, stando a quanto riferito dal noto giornalista, nei prossimi mesi potrebbero giungere sul mercato almeno quattro Mac con chip M2 integrato. Si parla di nuovi Mac mini con chip M2 e M2 Pro, nuovi MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici con chip M2 Pro e M2 Max e di un nuovo Mac Pro con chip M2 Ultra e M2 Extreme.

Il Mac mini M2 Pro dovrebbe andare a sostituire l’attuale versione Intel che è ancora nel listino Apple, mentre la prossima generazione di MacBook Pro dovrebbe ripetere quanto fatto con le attuali varianti e, dunque, dovrebbero essere rilasciati dispositivi con chip M2 Pro e M2 Max e considerando che è stato da poco presentato un modello “entry level” con chip M2 all’interno dovranno poi essere aggiornare le altre versioni con una variante più potente del processore.

Il ciclo di aggiornamenti dei chip M2 si concluderà poi con le versioni M2 Ultra e M2 Extreme integrate sul nuovo Mac Pro.

Dopo il passaggio dei vari Mac al chip M2, sempre secondo quanto riferito da Mark Gurman, Apple avrebbe poi in cantiere i Mac con chip M3, compresi i futuri MacBook Air da 13 pollici e da 15 pollici, un nuovo iMac e un non meglio precisato portatile da 12 pollici che attualmente si troverebbe ancora in una fase di sviluppo iniziale.

