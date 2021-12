Apple: al lavoro su tre monitor esterni 4K con LG

Quando si pensa al binomio computer desktop e Apple si fa solitamente riferimento all'universo iMac, ma non bisogna dimenticare che esistono pure soluzioni non all-in-one, quali il Mac mini e il Mac Pro, che necessitano per forza di cose dell'uso di un monitor esterno, senza contare che molto spesso chi utilizza un MacBook può avere la stessa esigenza. In questi casi, ci si può rivolgere a un display di terze parti oppure si può decidere di acquistare il Pro Display XDR della stessa “mela morsicata”, avente tuttavia un costo di partenza decisamente da capogiro: ben 5.599 euro.

Apple: tre nuovi monitor esterni da 24″, 27″ e 32″

Secondo gli ultimi rumors, però, la situazione è destinata a cambiare e nei prossimi mesi Apple potrebbe offrire dei nuovi monitor esterni 4K per gli utenti Mac dal prezzo più, per così dire, amico. L'idea è quella di proporre display da 24 pollici e da 27 pollici che si basano sul nuovo iMac da 24″ e sulla futura variante da 27″, appunto. Da notare che ci sarebbe pure una versione da 32 pollici, che verrebbe proposta come un Pro Display XDR di seconda generazione.

I monitor in questione sarebbero già stati realizzati da LG e al momento risulterebbero essere senza marchio, ma vendo specifiche simili agli iMac è molto probabile che siano stati ordinati da Apple per essere destinati all'uso descritto poc'anzi.

Per quel che concerne le specifiche, i due display più grandi dovrebbero supportare la tecnologia mini-LED con refresh massimo variabile di 120 Hz. Inoltre, lo schermo da 32 pollici parrebbe dotato di un non meglio specificato chip custom e non è da escludere che la stessa sorte sia destinata anche alle altre due soluzioni di dimensioni minori.

Riguardo le tempistiche relative ad un possibile arrivo sul mercato, al momento non ci sono indicazioni e non è neppure detto che i tre monitor vengano commercializzati tutti o tutti insieme. Per saperne di più, non resta altro da fare se non attendere.