Apple: al lavoro su tre visori, Reality Pro sarà il primo

Da tempo si parla a più riprese del fatto che Apple è intenzionata a lanciare sul mercato un suo visore AR/VR, ma a quanto pare ci sarà più di un dispositivo di questo tipo ad entrare a far parte del listino dell’azienda. A rendere nota la cosa è stato Mark Gurman di Bloomberg con la sua consueta newsletter “Power On”.

Apple: tre visori in fase di sviluppo

Andando più in dettaglio, il giornalista ha comunicato che sono almeno tre i dispositivi parte della categoria in questione ad essere in fase di sviluppo, i cui nomi in codice sono rispettivamente: N301, N602 e N421.

Il dispositivo avente il codice N301 dovrebbe essere denominato Apple Reality Pro e andrebbe a porsi in competizione diretta con soluzioni top di gamma di altre aziende, come il Quest Pro di Meta in arrivo anch’esso.

Il dispositivo siglato come N602 dovrebbe invece essere il successore del primo e presenterebbe un costo inferiore rispetto ad esso, mentre il codice N421 farebbe riferimento agli occhiali per la realtà aumentata, ma Gurman non fornisce dettagli su quando Apple avrebbe intenzione di presentarli per cui il loro sviluppo potrebbe essere ancora in alto mare o così segreto da non aver avuto modo di lasciare neppure il più piccolo dettaglio.

A questo proposito, è bene ricordare che la scorsa settimana una società di comodo legata ad Apple ha registrato i marchi “Reality One“, “Reality Pro” e “Reality Processor“ in diversi paesi, potrebbero quindi essere questi i nomi dei futuri visori della società.