Apple: altre novità potrebbero arrivare a ottobre

La scorsa settimana Apple ha tolto i veli ai vari modelli di iPhone 16, unitamente ad Apple Watch Series 10 e agli AirPods 4, ma a quanto pare l’azienda non ha ancora finito di annunciare novità sul fronte hardware. Il prossimo mese, infatti, potrebbero arrivare dei nuovi Mac.

Apple: nuovi MacBook Pro, iMac e Mac mini a ottobre

A riferire lo scenario è stato l’autorevole giornalista Mark Gurman di Bloombeg, con la sua più recente newsletter “Power On”. A suo dire, a ottobre prossimo, Apple terrà un altro grande evento che avrà come protagonista diversi nuovi modello di Mac.

Andando più in dettaglio, Gurman riferisce che le novità annunciate saranno tre. Innanzitutto un MacBook Pro da 14 pollici di fascia bassa affiancato da altri due MacBook Pro da 14 e 16 pollici di fascia alta, per cui oltre alla versione col nuovo M4 già visto sugli iPad Pro lanciati a maggio scorso, ci saranno anche due modelli con gli inediti M4 Pro e M4 Max.

Inoltre, dovrebbero arrivare un nuovo iMac con M4 e un nuovo Mac mini, anch’esso con con processore M4, oltre che con M4 Pro.

Coloro che, invece, speravano nell’arrivo di un MacBook Air con chip M4 dovranno attendere fino al primo trimestre del 2025. Il 2025, inoltre, dovrebbe essere quello giusto per veder fare capolino sul mercato un nuovo modello di Mac Pro e di Mac Studio.

Da tenere presente che per quanto Gurman possa solitamente essere attendibile, in attesa di conferme ufficiali da parte della “mela morsicata” è sempre bene prendere con le pinze, come si suol dire, qualsiasi informazione ufficiosa.