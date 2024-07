Apple approva il primo emulatore PC per iOS

Apple ha approvato il primo emulatore PC per iOS. Si tratta di UTM SE, finora disponibile tramite sideloading su iOS 11/12/13 e solo con jailbreaking su iOS 14. Ora può essere scaricato ufficialmente dagli store per iOS, iPadOS e visionOS. Non è noto perché l’azienda di Cupertino ha cambiato la decisione di fine giugno.

Apple aveva negato la pubblicazione di UTM SE sullo store ufficiale e su quelli alternativi, in quanto non rispetta i punti 4.7 e 2.5.2 delle linee guida. Dopo due settimane, lo sviluppatore ha comunicato che l’emulatore è stato accettato dall’azienda di Cupertino (solo in Europa).

We are happy to announce that UTM SE is available (for free) on iOS and visionOS App Store (and coming soon to AltStore PAL)!

Shoutouts to AltStore team for their help and to Apple for reconsidering their policy.https://t.co/HAV5JnT5GO

— UTM (@UTMapp) July 13, 2024